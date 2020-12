Αρωνιάδης: «Μπήκαμε για την εμπειρία στα Sports OTT Awards και...»

Ο New Media Director του ΠΑΟΚ, Παναγιώτης Αρωνιάδης, τοποθετήθηκε για τη σπουδαία βραδιά του ΠΑΟΚ στα Sports OTT Awards, εκεί όπου οι Θεσσαλονικείς σάρωσαν, κατακτώντας τρία βραβεία!

Όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος, περισσότερο έλαβαν μέρος για την εμπειρία. Για να παίξουν... μπάλα με μεγαθήρια του διαγωνισμού. Χωρίς να περιμένουν κάτι. Σαν ένα εσωτερικό αστείο ανάμεσά τους για το που θα φτάσουν και τι θα καταφέρουν...

Μόνο που η συμμετοχή τους στα Sports OTT Awards δεν περιορίστηκε στις υποψηφιότητες. Ακόμη και οι παρουσιαστές της βραδιάς παραδέχθηκαν πως η τελετή της απονομής ανήκε στον ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος σάρωσε με τρία βραβεία, κατακτώντας το ασημένιο βραβείο στην κατηγορία, Best Marketing, αλλά και τα χάλκινα στις κατηγορίες Best New Platform και Platform of the Year.

«Φαίνεται ότι κάτι κάνουμε σωστά...» σημείωσε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Αρωνιάδης, «συγκρίνοντας» πως η δουλειά του ΠΑΟΚ περιορίζεται ανάμεσα στο σπίτι και το γραφείο του αλλά ανταγωνίζεται μεγάλα μπάτζετ και πολυπληθείς ομάδες που βρίσκονται πίσω από τους άλλους συμμετέχοντες.

Και αυτά τα τρία βραβεία είναι για εκείνους το... τολμώ να ονειρεύομαι στην πραγματική ζωή. Γιατί καμιά φορά τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα κι ας ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Και η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον δεδομένης της υπόσχεσης που δόθηκε από τον New Media Director πως θα επιστρέψουν γιατί στο τέλος της ημέρας το... Toumba Uncensored δεν κέρδισε. Ακόμη...

«Μπήκαμε στα Sports OTT Awards για να πάρουμε εμπειρίες. Σαν ένα εσωτερικό αστείο. Απλώς ελπίζαμε να ήμασταν υποψήφιοι σε κάποια κατηγορία. Επομένως η χτεσινή βραδιά ήταν μεγάλη έκπληξη για εμάς! Και για τους άλλους συμμετέχοντες για να είμαστε ειλικρινείς. Μάλλον κάτι κάνουμε καλά από τη στιγμή που κερδίσαμε τρία βραβεία.



Καταφέραμε να πάρουμε μέρος σε αυτά εξαιρετικά αναγνωρισμένα βραβεία, ανάμεσα σε πρότζεκτ με τεράστιους προϋπολογισμούς και αριθμό προσωπικού, ενώ εμείς γυρίζαμε την καμπάνια μας στο σπίτι και στο γραφείο μου!



Αυτό είναι το τολμώ να ονειρεύομαι στην πραγματική ζωή. Ήταν τιμή. Αλλά περισσότερο είναι ένα κίνητρο για να γίνουμε καλύτεροι και να επιστρέψουμε εκεί. Επειδή, στο τέλος της ημέρας το Toumba Uncensored δεν κέρδισε...».