ΠΑΟΚ: Πολυτιμότερος παίκτης ο Ζίβκοβιτς κόντρα στην Αϊντχόφεν

Μπορεί ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς να μην πέτυχε τέρμα κόντρα στην Αϊντχόφεν, στο παιχνίδι για το Europa League, ωστόσο έκανε όλα τα υπόλοιπα, γι' αυτό και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης από τους φίλους της ομάδας.

Όπως αναφέρει η ΠΑΕ:

"Αυτή τη φορά τ’ όνομά του δεν ήταν στον πίνακα των σκόρερ, αλλά η εμφάνιση του Αντρίγια Ζίβκοβιτς κόντρα στην PSV ήταν εντυπωσιακή και του χάρισε τον τίτλο του Fans’ Man of the Match μέσα από τις ψήφους του κόσμου στο paokfc.gr και το PAOK FC Official App.



O Μαντουέκε (στη φάση του δεύτερου γκολ) ακόμα τον ψάχνει. Ο Ντάμφρις, ο αρχηγός των Ολλανδών που τόσο τον περίμεναν για ν’ αλλάξει το παιχνίδι τους από τ’ άκρα, λογικά θα τον θυμάται για καιρό, αφού ζορίστηκε χαρακτηριστικά για να τον ανακόψει. Κατά κύριο λόγο με φάουλ.

Ξεκίνησε δεξιά και για το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου ταλαιπώρησε τον Μαξ. Μέχρι που ο Γκαρσία του έδωσε εντολή να πάει αριστερά προκειμένου να… πέσει πάνω στον Ντάμφρις και να τον αναγκάσει να μην βγαίνει συνεχώς μπροστά προκειμένου να δημιουργεί υπεραριθμία στην πλάτη του Κρέσπο . Ο διεθνής Ολλανδός, όχι απλά μαζεύτηκε πίσω, αλλά είχε και μια πολύ δύσκολη βραδιά.



Αυτές οι τακτικές εναλλαγές συνεχίστηκαν σχεδόν σ’ ολόκληρο το παιχνίδι δίχως να επηρεάσουν την απόδοσή του. Αντιθέτως, σου έδιναν την εντύπωση ότι ο Α.Ζίβκοβιτς βρισκόταν παντού.



Γεγονός που του έδωσε προβάδισμα στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός συγκέντρωσε το 42,98% των ψήφων και κατέκτησε έναν ακόμα ατομικό τίτλο αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Χρήστο Τζόλη που πέτυχε ένα υπέροχο γκολ και έδωσε και μία ασίστ. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Φερνάντο Βαρέλα , ο οποίος ανήμερα των γενεθλίων του βρήκε δίχτυα, ενώ έδωσε και αμέτρητες μάχες στα μετόπισθεν".