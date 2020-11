Ο Γκονσάλβες γλίτωσε την Σπόρτινγκ από... γκέλα με Μορειρένσε (vid)

Final do jogo!

O Sporting vence o Moreirense com mais 2 golos de Pedro Gonçalves, na estreia de César Peixoto como treinador do Cónegos. Os "leões" mantêm a liderança isolada do campeonato à 8ª jornada.



