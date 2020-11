ΠΑΟΚ: Πολυτιμότερος του ματς με τον ΠΑΣ ο Ελ Καντουρί

Ο Ομάρ Ελ Καντουρί με το γκολ που σημείωσε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με τον ΠΑΣ Γιάννινα, χάρισε το τρίποντο της νίκης στον ΠΑΟΚ και αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος του αγώνα, από τους οπαδούς του Δικεφάλου.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ στην σχετική ψηφοφορία που διοργάνωσε η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, ανέδειξαν τον Μαροκινό χαφ ως τον Fans Man of the Match, με τον έμπειρο μέσο να συγκεντρώνει το 50,24% των ψήφων.

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

Ο Ομάρ Ελ Καντουρί αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα στο γήπεδο της Τούμπας για την 9η αγωνιστική της Super League Interwetten 2020-21.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα έβαλε δύσκολα στον Δικέφαλο για ένα ημίχρονο, αλλά στην επανάληψη ο ΠΑΟΚ άλλαξε πρόσωπο και κατάφερε στο φινάλε να φτάσει σε μία μεγάλη ανατροπή.

Ένα από τα πρόσωπα της αναμέτρησης ήταν ο Ομάρ Ελ Καντουρί. Ο Μαροκινός ήρθε στην ανάπαυλα από τον πάγκο και εκτός από την εξαιρετική εμφάνιση που έκανε γενικά ήταν και ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος με ένα εντυπωσιακό γυριστό σουτ.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match o Ελ Καντουρί συγκέντρωσε το 50,24% και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.