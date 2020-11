Παναθηναϊκός: Το νέο συμβόλαιο και το πρόσωπο - «κλειδί» για τον Χριστογεώργο

Το SDNA γράφει για τα νέα δεδομένα που έρχονται με επίκεντρο τον 20χρονο τερματοφύλακα των «πρασίνων» και τις συζητήσεις για το… δέσιμό του στο Κορωπί.

Ένας από τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού των οποίων το συμβόλαιο λήγει τον προσεχή Ιούνιο και αποκτά δικαίωμα να διαπραγματευτεί και να υπογράψει από την 1η Ιανουαρίου με άλλο κλαμπ, είναι και ο Νίκος Χριστογεώργος.

Μπορεί ο 20χρονος τερματοφύλακας να μετράει μόλις μία συμμετοχή με την πρώτη ομάδα των «πρασίνων» κόντρα στον Άρη τον περασμένο Ιούλιο στο ΟΑΚΑ, ωστόσο αποτελεί ένα από τα πιο ελπιδοφόρα project της ακαδημίας του συλλόγου.

Στο «τριφύλλι» βλέπουν στα γάντια του νεαρού κίπερ ένα σπουδαίο ταλέντο με σωματοδομή και αγωνιστικά χαρακτηριστικά που αφήνουν πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.

Στις συζητήσεις που έρχονται με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για την υπογραφή νέου συμβολαίου εκείνο που ψιθυρίζεται εσχάτως στην πιάτσα των ατζέντηδων και συνέλαβαν οι κεραίες του SDNA , είναι πως ο Χριστογεώργος δεν πρόκειται να εκπροσωπηθεί από το μανατζερικό γραφείο με το οποίο συνεργαζόταν μέχρι πρότινος, αλλά από νέο ατζέντη, με τον οποίο βρίσκεται στα σκαριά συμφωνία για την μεταξύ τους κοινή πορεία.

Ατζέντης που by the way, διαθέτει «βαρύ» όνομα και καλή παράδοση στον «άσο» κι αν μη τι άλλο, θα΄ναι το πρόσωπο...κλειδί στις συζητήσεις που έρχονται με τον Παναθηναϊκό.