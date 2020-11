The next best thing, season 4!

Τα δάκρυά του έγιναν viral. Ακριβώς επειδή το ποδόσφαιρο χρειάζεται ιστορίες αγάπης και επιστροφής όπως του Κώστα Γαλανόπουλου με την ΑΕΚ.

«They talk of my drinking, but never my thirst»

«Μιλούν για το πόσο πίνω, αλλά ποτέ για το πόσο διψάω».

Σκωτσέζικη παροιμία. Ή, για να μην περνιόμαστε και για ψαγμένοι, Criminal Minds, σεζόν 15η, επεισόδιο όγδοο.

Ήξερε και εκείνος που είναι να μιλούν πίσω από την πλάτη του. Να γράφουν σενάρια ή ακόμα χειρότερα, να φτιάχνουν σενάρια. Να κατηγορούν, να υποθέτουν, να συμπεραίνουν, να ισοπεδώσουν, να αποδομούν, να αμαυρίζουν, να προδικάζουν ένα μέλλον που ακόμα δεν είχε έρθει. Είναι μια σύγχρονη μορφή τέχνης, με τον αθλητή αδύναμο απέναντί της. Ο Κώστας Γαλανόπουλος, όμως, δεν καταλαβαίνει από όσα γίνονται πίσω από την πλάτη του, γιατί είναι ακριβώς αυτό που βλέπεις. Το παιδί που σε ένα μήνα θα κλείσει τα 23 του χρόνια, που κατάφερε να επιστρέψει μετά από έντεκα μήνες, που θα κλάψει μπροστά στις κάμερες, θα ζητήσει συγγνώμη, θα μείνει εκεί δακρυσμένος ή θα ανανεώσει το συμβόλαιό του και στις υπογραφές θα εμφανιστεί με ένα αμάνικο t-shirt της ΑΕΚ.

Όλοι μιλούσαν για τις απαιτήσεις του, αλλά κανείς για τις φιλοδοξίες του…

Η… κιτρινόμαυρη χρονομηχανή

«Μου είπε «έλα» και… «πήγα»»! Έτσι περιγράφει εκείνος το βράδυ στη Γαλλία, όταν ο Τιμούρ Κετσπάγια τον φώναξε κοντά του. Έχουν – για φαντάσου – περάσει έξι χρόνια από τότε. Στις 28 Ιουλίου του 2016, έξι μήνες αφότου είχε κλείσει τα 18 του χρόνια, ο Κώστας Γαλανόπουλος ουσιαστικά συστήθηκε με τη φανέλα της ΑΕΚ. Μπήκε στο 67’ του αγώνα με την Σεντ Ετιέν, με την Ένωση να κρατάει ως το τέλος τη λευκή ισοπαλία. Το θράσος του μικρού ήταν εκείνο που εξ αρχής προσέλκυσε τον Γεωργιανό τεχνικό για να τον καλέσει στην προετοιμασία της ΑΕΚ και εκείνο που εντυπωσίασε στο Κίελτσε, όπου διεξήχθη αυτή. Ο Γαλανόπουλος είχε υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο το 2015, και είχε κάνει ντεμπούτο σε αγώνα των πλέι οφ και αντίπαλο τον Πανιώνιο στις 31 Μαΐου του 2016.

Κάποια μέρα, πριν πολλά χρόνια, σίγουρα πριν κλείσει τα έξι του χρόνια… «Με έχει πάει ο πατέρας μου μωρό πριν γκρεμιστεί η Φιλαδέλφεια, αλλά δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι ήταν». ΑΕΚ από παιδί, λοιπόν; Περίπου ή ακριβώς έτσι. Σίγουρα ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ από τα 14 του χρόνια και σίγουρα το project εκείνο που ονειρεύεται ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Ο παίκτης από τις ακαδημίες της ομάδας, ο οποίος θα παίξει στην πρώτη ομάδα, θα φτιάξει όνομα, θα πουληθεί έναντι του ανάλογου τιμήματος. Δεν είναι μυστικό και δεν ήταν τόσο μακριά να συμβεί τον προηγούμενο Νοέμβριο. Λίγο το Champions League του 2018, λίγο η Εθνική ομάδα και ο Κώστας Γαλανόπουλος προσέλκυε τη μία ομάδα μετά την άλλη.

1η Νοεμβρίου 2020. Ο Κώστας Γαλανόπουλος συμμετέχει σε αποστολή της ΑΕΚ έπειτα από έντεκα μήνες. 5 Νοεμβρίου 2020. Ο Κώστας Γαλανόπουλος περνάει αλλαγή στον αγώνα με τη Ζόρια και αγωνίζεται και ένα σκάρτο δεκάλεπτο στην Ουκρανία. Νιώθει και αντιλαμβάνεται πόσο πίσω έχει μείνει, όμως είναι το τελευταίο που έχει σημασία εκείνη τη στιγμή. «Ήταν περίεργο το συναίσθημα, είχα καιρό να το ζήσω και με συγκίνησαν πολύ όλα τα παιδιά. Ένιωσα την ενέργεια όλων των ανθρώπων της ομάδας με το που πέρασα στον αγωνιστικό χώρο, οπότε ήταν συγκινητικό αυτό το ξέσπασμα μετά από τόσους μήνες. Τα δύσκολα είναι πίσω, ελπίζουμε. Υγεία πάνω από όλα, γιατί το ένιωσα ότι είναι το πιο σημαντικό και νομίζω ότι σιγά-σιγά πάνε τα πράγματα όπως πρέπει».

ΟΑΚΑ, 18 Δεκεμβρίου του 2019. Ο Μάσιμο Καρέρα έχει μόλις αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ. Δεν έχει παρά μερικές ημέρες που προσελήφθη, δεν έχει παρά μερικές ημέρες που έκανε ντεμπούτο με νίκη στην Ξάνθη, με σκόρερ τον Κώστα Γαλανόπουλο. Στο 53’, ο 22χρονος αποχωρεί τραυματίας. Ζημιά στον χόνδρο, δείχνει ο απεικονιστικός έλεγχος και στις 27 αποχαιρετά το 2019 με ένα χειρουργείο. 1,5 μήνες εκτός γηπέδων, πρώτη διάγνωση. 2,5 μήνες εκτός γηπέδων, σύντομα θα αναθεωρηθεί η αρχική διάγνωση. Τρεις και μπήκαμε σε καραντίνα, έξι και ακόμα παλεύει, οκτώ και ίσως στην προετοιμασία, δέκα και το κατάφερε! Στις 19 Οκτωβρίου η επίσημη ενημέρωση της ΑΕΚ συμπεριλαμβάνει την επιστροφή του Γαλανόπουλου σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης.

Κι εν τω μεταξύ; Εν τω μεταξύ, ένα συμβόλαιο. Εν τω μεταξύ, ένα σίριαλ από εκείνα του #aekfamily. Το συμβόλαιο που λήγει το 2021, ο μάνατζερ που ζητάει πολλά, ο αχάριστος που μιλάει με άλλες ομάδες, ο Δημήτρης Μελισσανίδης που είναι έξαλλος, η εντολή να μπει στο περιθώριο, η απομόνωση, τα διλήμματα, τα debate, οι φιλογαλανοπουλικοί, οι αντιγαλανοπουλικοί, η ανατροπή γιατί «το πήρε προσωπικά ο πρόεδρος». «Όταν είσαι σε μια ομάδα από μικρό παιδί και έχεις πετύχει τόσα όνειρα με αυτήν, είναι πολύ δύσκολο να την αποχωριστείς».

Βόρεια προάστια Αθηνών, κάποια στιγμή στο μακρινό παρελθόν. «Ήθελα να γίνω σαν τον Άκη Ζήκο, με είχε βοηθήσει στην ακαδημία. Ήταν από τους ανθρώπους που μας βοήθησαν πολύ πριν έρθει ο Μανωλάς στην ομάδα. Σαν παιδί άκουγα για τον Ντέμη, βέβαια, και ήταν ο αγαπημένος μου. Οι φίλοι μου με φώναζαν Ντέμη και μάλιστα έκανα τα μαλλιά μου όπως εκείνος. Τον είχα συναντήσει και μου είχε προσφέρει αυτόγραφο, αλλά δεν το δέχτηκα σαν αντίδραση, ίσως ντράπηκα».

Τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, και τα… άσχημα κουρέματα (σ.σ. μα, μοϊκάνα βρε Ντέμη) δεν κρατάνε για πάντα. Το 2015, ο Κώστας Γαλανόπουλος υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την ΑΕΚ, το 2017 το επέκτεινε ως το 2021, το 2020 επέκτεινε ως το 2024. Χθες, λύγισε. Χθες, έκλαψε. Δεν ήταν η πρώτη φορά που κλαίει για την ΑΕΚ. «Γύριζα σπίτι, έκλαιγα και έλεγα στους γονείς μου δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζω», θα εξομολογηθεί το 2016 για το διάστημα που δεν συμμετείχε καν στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας. Υπάρχει. Πάντα υπάρχει λόγος. Γιατί πέρα από το παρόν και το παρελθόν, υπάρχει και το μέλλον.

Άγνωστη ημερομηνία, αλλά σίγουρα στη Νέα Φιλαδέλφεια. «Είναι ένα όνειρο που σε κρατάει στην ομάδα. Παίζεις τώρα και σκέφτεσαι το μετά. Θα είναι κάθε μέρα γιορτή. Έτσι θεωρώ. Δεν θα έχει σημασία το αποτέλεσμα, αν παίζεις με μεγάλη ή μικρή ομάδα».