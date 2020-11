Η «εντολή για διαζύγιο με Ολιβέιρα» στην ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ που αναζητά επιθετικό, ο Μπουζούκης που ψάχνεται ενόψει Γενάρη και οι Ισπανοί για Γιαννούλη! Φήμες που θα συζητηθούν!

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

* Μόλις 40 ημέρες πριν από το market του Ιανουαρίου που ο Ολιβέιρα και οι εκπρόσωποί του (σ.σ: by the way καρχαρίες στα commission agreements) θα μπορούν να προτείνουν τον παίκτη ως ελεύθερο. ΤΕΛΟΣ. Το αφεντικό της ΑΕΚ έχει δώσει εντολή οι δύο πλευρές να χωρίσουν τον Ιανουάριο με ένα υποτυπώδες αντίτιμο. Το club δεν έχει καμία πρόθεση να κάνει καν πρόταση ανανέωσης στον Ολιβέιρα. Πόσο μάλλον να αγγίξει τα «θέλω» των μάνατζερ του που ξεπερνούν το 1 μύριο μια και ήδη ομάδα από Τουρκία και Κατάρ προσφέρει σχεδόν τα διπλάσια. Η απόφαση φαντάζει σχεδόν οριστική από την ΑΕΚ! Όπως και η επιλογή της πως αν δεν έρθει πρόταση σχεδόν 4-5 εκατοστάρικα τον Ιανουάριο, ο Ολιβέιρα θα μείνει μέχρι τον Ιούνιο και (δυστυχώς για την ΑΕΚ) θα πληρώνεται αδρά. (SPORTIME)

* Ο ΠΑΟΚ ψάχνει επιθετικό και επανήλθε το όνομα του Κρίστο Γκονζάλεθ. Είχε επιχειρήσει να αποκτήσουν τον Ισπανό και στα μέσα Σεπτεμβρίου, αλλά τότε ο παίκτης θέλησε να παραμείνει στην Ιταλία και να παλέψει για την καθιέρωσή του. Ακόμα όμως δεν τα 'χει καταφέρει και πλέον όλα τα δεδομένα είναι ανοιχτά. Λέγεται ότι από άνθρωπο του Γκονζάλεθ έγινε μία πρώτη επαφή διερευνητικού χαρακτήρα. Το ερώτημα είναι αν «ψήνεται» ο Πάμπλο. Ακούω ότι ο Ουρουγουανός έχει καλή άποψη και δεν αποκλείεται να ανάψει το «πράσινο» φως. Αλλά θαρρώ ότι κάποιοι άλλοι κοιτάζουν και προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Ο Ρέμπε για παράδειγμα έχει κατά νου έναν-δύο παίκτες από την κεντρική Ευρώπη. Θα «ψηθεί» ο Γκαρσία; Θα δούμε! Αλλά ο Κρίστο θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. (SPORTDAY)

* Την ώρα που τα πάντα στην υπόθεσή του Γιαννούλη φαντάζουν «σκαλωμένα», υπάρχει ομάδα που επιμένει και ήδη ψάχνει σε βάθος και με σοβαρότητα το φάκελό του. Είναι από την Ισπανία! Και ΔΕΝ είναι η Μπέτις. Και μάλιστα έχει κάνει τέτοιο ρεπορτάζ που ξέρει πότε και ποιον να ενοχλήσει απευθείας από τον ΠΑΟΚ για να'χει λόγο σε ενδεχόμενο επίσημης πρότασης. Εξάλλου, γνωρίζει πως το περασμένο καλοκαίρι η εμπλοκή διαφορετικών μάνατζερ δημιούργησε χάος. Η λεγάμενη ομάδα ψάχνει αριστερό μπακ (κυρίως) για το καλοκαίρι, αλλά τώρα κρίνει πως είναι η ευκαιρία αγοράς του Γιαννούλη. (SPORTIME)

* Χαίρομαι που ολοένα και περισσότεροι αντιλαμβάνονται ότι μεταξύ Λιβάγια και Ολιβέιρα παίζεται ένα... ντέρμπι. Και πως δεν μπορούν να κερδίσουν κι οι δύο. Μπαίνουν στη σειρά πίσω απ΄ τον Τρελό! Ε, λοιπόν, σας λέω ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει άμεση εξέλιξη στην ΑΕΚ. Αλλά με άλλον παίκτη. Κι όταν αναφέρομαι στο επόμενο διάστημα, θα σας πω ότι πρόκειται για σκηνικό που στήθηκε προ δεκαημέρου. (SPORTDAY)

* Πήγε στις Ελπίδες για ξεχαρμανιάσει και του γύρισε μπούμερανγκ μια και έγινε αλλαγή στο ημίχρονο με την Τσεχία και απλώς «ίδρωσε» με την Σκωτία. Σκωτσέζικο ντους η επιστροφή στο Κορωπί με τον Λάζλο Μπόλονι για δεύτερο σερί ματς να τον αφήνει εκτός αποστολής. Και μάλιστα εν τη απουσία του Αγιούμπ! Είναι εμφανές πως ο Γιάννης Μπουζούκης δεν έχει προτεραιότητα και ο μάνατζέρ του έχει ξεκινήσει το searching για τον Ιανουάριο. Τουλάχιστον, αυτό συζητήθηκε ανάμεσά τους... (SPORTIME)

* Πλάκα πλάκα σε περίπου 10 ημέρες ο Ρούμπεν Βινάγκρε θα συμπληρώσει δύο μήνες στον Ολυμπιακό και ακόμα δεν έχει καταφέρει να πάρει τη φανέλα σπίτι του. Αν ήταν υγιείς τόσο ο ίδιος όσο και ο Χολέμπας, πάλι ο Χοσέ θα έπαιζε χθες. Κι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει τον Βινάγκρε, που έχει βγάλει δύο τραυματισμούς σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών. (ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

* Γράφω πριν από το ντέρμπι και άρα δεν γνωρίζω τι ακριβώς συνέβη στο Φάληρο. Όσα προηγήθηκαν, όμως, με επιβεβαιώνουν πλήρως. Ο τραυματισμός του Βαλμπουενά κι οι ενοχλήσεις του Μπρούμα δικαιώνουν όσα έλεγα για το κακό μάτι. Όπου και αν σταθείς, όπου κι αν βρεθείς ακούς για την ανάγκη να γίνει ευχέλαιο. Για τον Τρελό, προφανώς, δεν αρκεί. Όπως έλεγε και ο Ιωαννίδης, όταν οι οιωνοί στέλνουν ένα μήνυμα, δεν γίνεται να τους αγνοούμε. Γι' αυτό και στον Πειραιά ψάχνονται να δουν τι συνέβη το τελευταίο διάστημα. Τι άλλαξε το τελευταίο δίμηνο, ώστε να το διορθώσουν. (SPORTDAY)

* Το όνομα του Φρέντρικ Μπιόρκαν που ξαναβγήκε στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες απασχολούσε και θες τον νορβηγικό Τύπο. Η εικόνα που υπήρχε και χθες στους Σκανδιναβούς ήταν ότι ο 22χρονος αριστερός μπακ θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, δίχως ωστόσο να διευκρινίζεται αν θα αποκτηθεί τον Γενάρη και θα μείνει δανεικός στην Μπόντο Γκλιμτ ή θα πάρει το πρώτο αεροπλάνο για Ελλάδα σε ενάμιση μήνα. (ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

* Η Λεγανές είδε και απόειδε με την αδιαλλαξία της ΑΕΚ και προχώρησε στον δανεισμό του Σέρζι Παλένσια από την Σεν Ετιέν. Μαζί με τον Ροζάλες έκλεισαν το δίδυμο των μπακ. Τώρα, όμως, παίζει ο Μπουστίνθα (στόπερ)!!! Μαθαίνω πως η Λεγανές δεν έχει ξεγράψει τον Μπακάκη. (SPORTIME)

* Δεν έχει σημειωθεί ακόμα κάποια ουσιαστική εξέλιξη στις υποθέσεις των Μάρκο Λιβάγια και Νέλσον Ολιβέιρα όσον αφορά τα συμβόλαιά τους. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να υπάρξει κινητικότητα σύντομα. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η ΑΕΚ θα «τρέξει» πρώτα την υπόθεση του Κροάτη άσου, που δείχνει να βρίσκεταιο σε πιο προχωρημένο στάδιο. Πρόθεση του Δικεφάλου είναι να «δέσει» τον Λιβάγια για άλλα τρία χρόνια. (LIVESPORT)