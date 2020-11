Πρώτη ήττα για Φερέιρα στην Παλμέιρας, 1-0 από Γκοιάς στο 93ο (vid)

Veja os melhores momentos da vitória do @goiasoficial

por 1 a 0 contra o Palmeiras!



Você acompanha o jogo entre @Palmeiras e @AthleticoPR, PARA TODO O BRASIL, no próximo sábado (28), na @TNTbr e no @EIPlus! Assine pelo link: https://t.co/5kU7NS39X2 pic.twitter.com/JzWuuo84aa