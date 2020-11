Φήμες που... καίνε. Οι πολλές αναποδιές στον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ που πουλάει Ολιβέιρα ή Λιβάγια και ο Ζαγαρίτης που είναι ένας νέος Σταφυλίδης.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

* Το πακέτο για να κάνει ανάλογη καριέρα με τον Σταφυλίδη εκτιμά ότι έχει ο Ζαγαρίτης ο Μπόλονι. Ο Ρουμάνος προπονητής έχει εισηγηθεί την επέκταση του συμβολαίου του στη διοίκηση, ενώ έχει τονίσει μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για έναν ταλαντούχο νεαρό αμυντικό που έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης στο τακτικό σκέλος και με την κατάλληλη δουλειά μπορεί να αποτελέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του Τριφυλλιού. (ΕΦ.ΣΥΝ.)

*Που θα χωρέσουν και ο Ολιβέιρα και ο Λιβάγια; Ο ένας από τους δύο μπορεί να μείνει. Και οι δύο μόνο αν γίνει κάποιο θαύμα. Αλλά στην εποχή μας δεν παίζουν θαύματα με τόσο βαριά συμβόλαια στην ΑΕΚ και με τους μικρούς να ξεπετάγονται. Και για να πάμε στο παρασύνθημα, τον Ιανουάριο θα γίνει προσπάθεια να πουληθεί ο ένας εκ των δύο. Πιθανότατα ο Ολιβέιρα, που λόγω Πορτογαλίας, μπορεί να πιάσει περισσότερα χρήματα από τον Λιβάγια στο εξάμηνο πριν από τη λήξη των συμβολαίων τους. (SPORTDAY)

*Διαβάζω για αθλητικούς διευθυντές, για τεχνικούς διευθυντές (by the way, τέτοια εποχή πέρυσι είχε τελειώσει ο Ρόκα...), για υπερεξουσίες στον Μπόλονι και λοιπά αναφορικά με το οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού. Υπενθυμίζω αυτό που μήνες έχω γράψει, ότι δηλαδή το βασικό στο μυαλό του Αλαφούζου είναι η σχετική λύση να προκύπτει εκ των έσω. Μέχρι τότε, ο πραγματικός ισχυρός άνδρας είναι ο Κουζνέτσοφ, ο βοηθός του Ρουμάνου. (SPORTIME)

*Άρχισαν οι μουρμούρες για Βέλεθ στην Πανάθα. Ο Φραν είναι καλός αμυντικός, αλλά επιρρεπής στους τραυματισμούς. Γι΄ αυτό τον προσπέρασε ο Ολυμπιακός όταν του προτάθηκε. Γι΄ αυτό τον απέφυγε η ΑΕΚ, στην οποία προαναφέρθηκε. Είχαν τον Τσιγκρίνσκι στα Σπάτα, δεν έψαχναν να του βρουν... παρέα. Αλλά για τον Ρόκα ήταν λεπτομέρειες και οι υπόλοιποι αποδέχτηκαν την απόφαση. (SPORTDAY)

* To έχουμε πει για τον Μαρτίνς από τότε που διαχειρίστηκε την καυτή πατάτα, την πρώτη του στον Πειραιά, τον Τουρέ. Και τότε δεν είχε καμία σχέση με τον άνθρωπο, τον προπονητή και καιρίως τον προσαρμοσμένο απόλυτα στο περιβάλλον του. Τώρα που είναι αφεντικό απόλυτο στα αποδυτήρια, δεν θα έβρισκε τρόπο, ανεξαρτήτως κόστους (αγωνιστικού) να επιβάλλει τον νόμο του προς όλους όσους παραβατούν; Αυτό έλειπε... (SPORTIME)

* Παράγοντες της ΕΠΟ λένε ότι "καλύτερα να έχουμε στην εθνική ομάδα παίκτες του 7 και να παίζουν σύμφωνα με τις δυνατότηtές τους, παρά να έχουμε παίκτες του 9 και να παίζουν... κάτω από τη βάση". Είναι προφανές ότι αυτή η... μπηχτή πάει στους Παπασταθόπουλο, Μανωλά, με τους οποίους κάποιοι μέσα στο Πάρκο Γουδή έχουν "στραβώσει". (LIVE SPORT)

* Τα τουρκικά media είναι τόσο αξιόπιστα όσο ο... Τραμπ. Τον συναγωνίζονται τον Αμερικανό πρόεδρο. Υπάρχουν εξαιρέσεις, οι περισσότερες όμως είναι ατομικές, αφορούν συγκεκριμένα πρόσωπα, όχι μέσα. Και σίγουρα η Fotomac είναι στο άλλο άκρο. Στο άκρο της απόλυτης αφερεγγυότητας. Αυτό για την ιστορία θερινού παραμυθιού πως ο Ρόκα προσπάθησε να πάρει δανεικό από την Μπαρτσελόνα τον αμυντικό χαφ Φερνάντες. Με 2 εκατ. ευρώ κοντά συμβόλαιο.(SPORTIME)

* Αβέβαιο το τι μέλλει γενέσθαι με της ομάδες της SL2 και της FL στο Κύπελλο. Όπως τονίστηκε στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη στην ΕΠΟ, αν ο θεσμός ξεκινήσει στις 15 Δεκεμβρίου, οι διαθέσιμες ημερομηνίες είναι μόλις δέκα, οπότε οι φάσεις θα είναι περιορισμένες. Φυσικά αναλόγως της εξέλιξης της πανδημίας θα φανεί κατά πόσο θα μπορέσουν να συμμετάσχουν οι ΠΑΕ της δεύτερης κατηγορίας. Όσο γι' αυτές της FL; Με τα τωρινά δεδομένα δείχνει απίθανο να πάρουν μέρος. Φυσικά, έχουν πληρώσει εδώ και καιρό το παράβολο συμμετοχής. (LIVE SPORT)

* Το όνομα του Λίντσεϊ Ροζ συνεχίζει να απασχολεί τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτό τουλάχιστον αφήνουν να εννοηθεί τα ΜΜΕ της Σερβίας. Παρότι βέβαια οι γείτονες επιμένουν, ο Άρης δεν έχει πρόταση στα χέρια του, ενώ υπενθυμίζουμε πως πριν από μερικούς μήνες οι "κίτρινοι" ζήτησαν 1 εκατ. ευρώ από τον Αστέρα για τον 28χρονο αμυντικό. (METROSPORT)

* Χρειάζεται μπόλικο χρήμα για τον χλοοτάπητα στο ΟΑΚΑ, αν το κράτος και οι ομάδες που το χρησιμοποιούν θέλουν κάτι αξιοπρεπές. Ό,τι γίνεται φέτος είναι "μπαλώματα", διότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να "δέσει" το χόρτο" (που δεν άλλαξε) με το υπέδαφος, το οποίο για όσους δεν γνωρίζουν είναι "κούφιο", μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Η ΑΕK από του χρόνου πάει στην "Αγιά Σοφιά" και... γλιτώνει. Ο Παναθηναϊκός; Η Εθνική ομάδα; Για να δούμε πού θα παίζουν του χρόνου. Οι "πράσινοι" πάντως, κάθε φορά που... πλησίαζε το νέο γήπεδο, στη Λεωφόρο έπαιζαν. (LIVE SPORT)

* Ξαφνικά μαζεύτηκαν πολλές αναποδιές στον Πειραιά. Λες και έπεισε το κακό μάτι στον Ολυμπιακό και απ΄ τη μία ο κορωνοϊός, απ΄ την άλλη οι τραυματισμοί, δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Ξαφνικά λοιπόν μπορεί να πάρει συγχωροχάρτι ακόμα και ο Λοβέρα, τον οποίο ετοίμαζε σταδιακά για τον άξονα ο Μαρτίνς. «Χτίστηκαν» πολλές καριέρες από περίεργες συμπτώσεις και ο Αργεντινός μπορεί να βγει στον αφρό. (SPORTDAY)