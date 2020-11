Μουρίνιο: «Δεν είμαι πια ο Special One...»

O Ζοσέ Μουρίνιο παραδέχθηκε ότι δεν είναι πια ο Special Οne, αλλά έδωσε νέο χαρακτηρισμό στον εαυτό του...

Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε αυτοχαρακτηριστεί ως... σπέσιαλ όταν είχε αναλάβει για πρώτη φορά την Τσέλσι.

Από το 2004 πέρασαν πολλά χρόνια και έτσι ήρθε η ώρα για να αλλάξει αυτός ο χαρακτηρισμός.

«Δεν είμαι πια ο Special One, είναι ο The Experienced One. Είμαι πολύ έμπειρος πλέον. Βασικά, ό,τι μου συμβαίνει στο ποδόσφαιρο τώρα, είναι ένα deja vu, είναι κάτι που μου έχει ξανασυμβεί. Υπάρχουν δουλειές που πρέπει να είσαι σε μια ιδιαίτερη φυσική κατάσταση, όπως η δουλειά του ποδοσφαιριστή. Ένας 40χρονος δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες με έναν που είναι 20 ή 30 χρονών, εκτός αν είσαι ο Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς. Στην προπονητική χρειάζεσαι απλά το μυαλό σου. Ένα μείγμα εμπειριών και γνώσεων μπορεί μόνο να σε κάνει καλύτερο» είπε ο Μουρίνιο, ο οποίος μίλησε επίσης και για τον «δεσμό» που έχουν στην επίθεση της Τότεναμ οι Κέιν και Σον, αλλά και για τον Γκάρεθ Μπέιλ, ο οποίος επέστρεψε στο Λονδίνο.

«Νομίζω ότι όλα αρχίζουν από τη σχέση που έχουν μεταξύ τους. Είναι καλοί φίλοι, τους αρέσει να παίζουν μαζί. Θέλουν απλά να κερδίζουν και να παίζουν καλά, δεν υπάρχει ζήλια ανάμεσά τους. Ο Σον είναι ένας πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής, του αρέσει να παίζει στους κενούς χώρους και ο Χάρι είναι καταπληκτικός με τη μπάλα στο πόδια, ενώ όταν γυρνάει να την πάρει από πίσω δείχνει ότι έχει μεγάλη ποιότητα.

Ο Μπέιλ πρέπει να μη νιώθει καθόλου πίεση, να μη βρίσκεται στην κατάσταση που ήταν τόσα χρόνια. Είναι ώρα για σταθερότητα και ηρεμία. Πρέπει να δουλέψει σκληρά και να το πάει βήμα-βήμα».