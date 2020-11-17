LIVE LIVE 17-11-2020 21:45 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0 0 <% getScoreHome(778193) %> <% getScoreAway(778193) %> ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Λουξεμβούργο - Αζερμπαϊτζάν ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ NATIONS LEAGUE Επιτέλους νίκη για την Κύπρο (vid) 14-11-2020 20:53 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ NATIONS LEAGUE Ακόμη μια ήττα για την Κύπρο (vid) 10-10-2020 20:18 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ 0 <% getScoreHome(753572) %> ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0 <% getScoreAway(753572) %> NATIONS LEAGUE Πρώτος βαθμός για την Κύπρο στο Nations league (vid) 13-10-2020 20:58 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE NATIONS LEAGUE ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ 0 <% getScoreHome(766209) %> ΚΥΠΡΟΣ 0 <% getScoreAway(766209) %> LIVE ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 0 <% getScoreHome(765414) %> ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ 0 <% getScoreAway(765414) %>