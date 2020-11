Προσπάθεια των προπονητών να τεθεί και τρίτη φορά το θέμα των 5 αλλαγών στην Premier

Οι προπονητές αρκετών ομάδων της Premier League συνεχίζουν τις προσπάθειες τους για να αλλάξουν τον κανονισμό των 3 αλλαγών σε 5 ανά αγώνα. Αλλά για να προχωρήσει η κίνηση απαιτούνται 14 ψήφοι υπέρ. Και έχουν 12...

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Γιούργκεν Κλοπ, του Πεπ Γκουαρντιόλα και του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ σχετικά με τον κανονισμό των 5 αλλαγών αλλά και το βαρύ πρόγραμμα, επανέφερε στην επικαιρότητα το θέμα, το οποίο έχει τεθεί προς ψήφιση ήδη δύο φορές στο συμβούλιο της Premier League.

Αλλά και τις δύο φορές δεν συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό των 14 ψήφων για να εγκριθεί. Σύμφωνα με το BBC, 11 ομάδες υποστηρίζουν την μετατροπή του κανονισμού των αλλαγών από 3 σε 5 και πρόσφατα ο Ντέιβιντ Μόγιες της Γουέστ Χαμ άλλαξε την άποψη του, δηλώνοντας υπέρ των 5 αλλαγών. Οπότε οι υποστηρικτές των 5 αλλαγών έφτασαν στους 12, θέλουν άλλους δύο αλλά καμία ομάδα δεν πρόκειται να θέσει το θέμα προς ψήφιση αν δεν είναι σίγουρη για την νίκη.

Βέβαια υπάρχουν και αυτοί που είναι εναντίον των 5 αλλαγών όπως ο προπονητής της Άστον Βίλα, Ντιν Σμιθ ο οποίος δήλωσε: «Έκανα μόλις μία αλλαγή στο 88ο με την Άρσεναλ. Και η ένταση υπήρχε στους ποδοσφαιριστές μας. Βλέπω με συμπάθεια τις ομάδες που παίζουν και στην Ευρώπη αλλά έχουν και μεγάλα ρόστερ. Έκανα γνωστές τις σκέψεις του εδώ και καιρό, πιστεύω προς πρέπει να μείνουμε με τις τρεις αλλαγές ως το τέλος της σεζόν».