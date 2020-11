Παναθηναϊκός: Κλήθηκε στην Εθνική Ανδρών για πρώτη φορά ο Χατζηγιοβάνης (pic)

View this post on Instagram

🇬🇷 Ο @tasos_chatzigiovanis κλήθηκε από τον Ομοσπονδιακό προπονητή κ. Τζον Φαν´τ Σχιπ προκειμένου να ενσωματωθεί στην αποστολή της Εθνικής ομάδας Ανδρών ενόψει των αναμετρήσεων με Μολδαβία και Σλοβενία για το Nations League αλλά και το φιλικό κόντρα στην Κύπρο. Τάσο ένα ακόμα όνειρό σου έγινε πραγματικότητα. Συγχαρητήρια! #Panathinaikos #Greece #National #Team