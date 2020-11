ΠΑΟΚ: ΜVP του ματς με Αϊντχόβεν ο σαρωτικός Αντρίγια Ζίβκοβιτς

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στην επική ανατροπή του ΠΑΟΚ απέναντι στην Αϊντχόβεν με δύο γκολ και μια ασίστ και οι οπαδοί του Δικεφάλου τον ανέδειξαν ως τον πολυτιμότερο της αναμέτρησης.

Ο 24χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός συγκέντρωσε το 64,08% των ψήφων, σαρώνοντας στην σχετική ψηφοφορία που διοργάνωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Χρήστο Τζόλη.

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

Ο Αντίγια Ζίβκοβιτς αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στην Αϊντχόβεν στο γήπεδο της Τούμπας για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του UEFA Europa League.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να βρει τα ψυχικά αποθέματα αλλά και τον τρόπο και να πετύχει μία σπουδαία ανατροπή κόντρα στην Αϊντχόβεν, έφτασε σε θριάμβο με το 4-1 και έκανε και ένα σπουδαίο βήμα στο δρόμο για την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης.

Εκ των πρωταγωνιστών ήταν ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος έκανε μία εξαιρετική εμφάνιση στην επανάληψη, πέτυχε δύο πανέμορφα γκολ, μοίρασε μία ασίστ και ήταν από τις κύριες αιτίες που ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match ο Α.Ζίβκοβιτς συγκέντρωσε το 64,08% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και έδωσε πνοή στην επιθετική γραμμή της ομάδας του, ενώ έδωσε μία ασίστ και πέτυχε ένα υπέροχο γκολ.