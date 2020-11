Κούγιας σε Ερασιτεχνική ΑΕΛ: «Σταματήστε να συνεργάζεστε με τους εχθρούς μας»

Νέος κύκλος αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Αλέξη Κούγια και την Ερασιτεχνική ΑΕΛ, κάνοντας λόγο για ψεύδη, με αφορμή την ανάδειξη του ταλαντούχου επιθετικού Πινακά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη».

Λυπάμαι που για άλλη μια φορά έρχομαι στη δύσκολη θέση να αντιπαρατεθώ με το μητρικό σωματείο της ΑΕΛ, το οποίο βεβαίως πλέον αριθμεί μόνο 45 ενεργά μέλη, αντί των χιλιάδων που υπήρχαν, όπως έχω πληροφορηθεί από παλαιούς παράγοντες της, οι οποίοι πραγματικά χαίρονταν όταν η ΑΕΛ είχε επιτυχίες και στεναχωριόντουσαν όταν η ΑΕΛ είχε αποτυχίες, ενώ τώρα δυστυχώς συμβαίνει το αντίθετο.

Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί πλέον έχουν χάσει κάθε μέτρο και αντί να συνεργαστούν μαζί μου αλλά και με τους συνεργάτες μου, όπως κατ’ επανάληψη τους έχω ζητήσει, εκδίδουν και ανακοινώσεις – ποσταρίσματα τα οποία αναδημοσιοποιεί μόνο ένα site, τα οποία είναι εντελώς ψευδή.

Διαδίδουν αυτά τα ψεύδη εν γνώση τους, εκτός εάν συμβαίνει κάτι άλλο, που εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ με το απλό μυαλό μου.

Χωρίς να θέλω να παραγνωρίσω τη χρησιμότητα των ακαδημιών της Ερασιτεχνικής ΑΕΛ, τις οποίες συντηρούν με το υστέρημα τους οι γονείς των παιδιών, που όλοι ονειρεύονται να αγωνιστούν αυτά τα παιδιά κάποια στιγμή στην ΑΕΛ μας της Super League και όχι της Δ’ και Γ’ Εθνικής, που την είχαν καταντήσει πολλές φορές να αγωνίζεται στο παρελθόν, πληρώνοντας 50€ το μήνα, τον φερέλπιδα Λαρισαίο ποδοσφαιριστή μας Δημήτρη Πινακά τον απέκτησα εγώ με μεταγραφή, κατόπιν συμβουλής του τότε συνεργάτη μου, υπευθύνου των ομάδων under της ΑΕΛ, Απόστολου Λιβανού από την Ακαδημία του παλιού διεθνούς ποδοσφαιριστού και μετέπειτα πρώτου προπονητή της ΑΕΛ Θοδωρή Βουτυρίτσα, για να στελεχώσει την ομάδα under 15.

Με την πρώτη φορά που τον είδα να αγωνίζεται και σε ηλικία 16 ετών τον έκανα αμέσως επαγγελματία και φέτος λίγο πριν εκπνεύσει το 3ετές συμβόλαιο του, του ανανέωσα για άλλα 3 χρόνια το συμβόλαιο του έως το 2023 με πενταπλασιασμό των αποδοχών του.

Στην Ερασιτεχνική ΑΕΛ θέλω να δώσω μια συμβουλή:

Ας αφήσουν αυτόν τον τρόπο συμπεριφοράς απέναντι στην ΑΕΛ μας και σε μένα, ας πάψουν να συνεργάζονται καθημερινά με τους εχθρούς μας και να δίνουν συνεντεύξεις στους ραδιοσταθμούς και στους δημοσιογράφους τους και ας έρθουν να συνεργαστούμε για το καλό όλων μας, αξιοποιώντας και την διοικητική σταθερότητα την οποία έχει πλέον η ΑΕΛ και τη σωστή οικονομική διαχείριση της εταιρείας και τις σωστές επιλογές και συνεργασίες στο χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά κυρίως και τη μόνιμη επιστροφή πλέον στο Αλκαζάρ, όπου αμέσως μετά την ανακατασκευή και του βοηθητικού Σταδίου οι ομάδες under 19, under 17 και under 15 αλλά κυρίως και οι ακαδημίες της ΑΕΛ θα έχουν άλλες υποδομές.

Ας αντιληφθούν πλέον ότι η συνύπαρξη τους και η ταύτιση τους με τους ορκισμένους εχθρούς της ΑΕΛ στη Λάρισα είτε αυτοί είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι γιατροί, είτε είναι αποτυχημένοι παράγοντες, αλλά και τους δυστυχείς πρώην ιδιοκτήτες της ΑΕΛ που για λίγες μέρες λόγω των ατυχών αποτελεσμάτων της ποδοσφαιρικής μας ομάδος, είχαν και έχουν το θράσος να ονειρεύονται την καταστροφή της ΑΕΛ και τη δημιουργία μιας νέας «ποδοσφαιρικής δύναμης» στη Λάρισα, αυτής του Απόλλωνα Λάρισας, της ποδοσφαιρικής ομάδος που έχει ταυτιστεί με την έννοια του στημένου παιχνιδιού στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν τους ωφελεί.