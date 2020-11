Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι! / The line-up for today's match against @ManCity ! 🔴⚪️#Οlympiacos #MCIOLY #UCL #Football #LineUp pic.twitter.com/ek51Iz34RL