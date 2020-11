Το πρόσωπο που σύστησε τον κόουτς - Άνχελ Λόπεθ στο Βόλο

Ποιος έπαιξε…μπάλα πίσω από τη συνεργασία της θεσσαλικής ομάδας με τον Ισπανό κόουτς, ο οποίος κλέβει τις εντυπώσεις στον Παγασητικό και εξελίσσεται σε «MVP»; Το SDNA έχει το ρεπορτάζ.

Μπορεί ο Άνχελ Λόπεθ να έριξε άγκυρα στο Βόλο λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Super League, ωστόσο ο Ισπανός κόουτς, όχι μόνο…κολυμπάει με μεγάλη επιτυχία στα νερά του Παγασητικού, αλλά εξελίσσεται στον «MVP» της θεσσαλικής ομάδας.

Xωρίς καμία χρονοτριβή, χρόνο προσαρμογής και τις διάφορες άλλες κλασικές «ασυλίες» που συνοδεύουν έναν νέο προπονητή σε ένα καινούργιο περιβάλλον, ο 37χρονος τεχνικός κατάφερε να περάσει με διαδικασίες – εξπρές τη δική του φιλοσοφία στους παίκτες κι «έχτισε» ένα σύνολο που συνδυάζει το τερπνόν (όμορφο ποδόσφαιρο) μετά του ωφελίμου (θετική συγκομιδή βαθμών).

Κι επειδή κι οι αριθμοί λένε την αλήθεια, ο Βόλος έπειτα από 7 αγωνιστικές βρίσκεται μέσα στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας έχοντας συνολικά 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και μόλις 1 ήττα.

Δεν είναι τυχαίο πως άπαντες στο εσωτερικό της ομάδας μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον σενιόρ – Λόπεθ, ο οποίος ασφαλώς και δεν έπεσε ως…κομήτης στο Βόλο.

Στο παρασκήνιο της υπόθεσης υπάρχει ένα πρόσωπο που τον σύστησε στα βολιώτικα παιδιά και ο λόγος του μέτρησε και με το…παραπάνω.

Και το όνομα αυτού, Χουάν Φεράντο.

Ο άλλοτε τεχνικός του ΝΠΣ Βόλος που τους τελευταίους μήνες εργάζεται στην Ινδία, μίλησε με τα καλύτερα λόγια στους ανθρώπους της θεσσαλικής ομάδας για τον συμπατριώτη του προπονητή κι επί της ουσίας τους παρότρυνε να προχωρήσουν με κλειστά μάτια στην πρόσληψή του.

Κι όταν πλέον στο Βόλο άρχισε να ωριμάζει η ιδέα της συνεργασίας με τον Άνχελ Λόπεθ, σήκωσε μανίκια κι έπαιξε…μπάλα ο ατζέντης του Ισπανού ακραίου αμυντικού, Σέρτζιο Τέκιο που το φετινό καλοκαίρι ήρθε στη χώρα μας για λογαριασμό των Θεσσαλών.

By the way, ο ίδιος ατζέντης είχε μεσολαβήσει στο παρελθόν για τον «γάμο» του κόουτς Χουάν Φεράντο με το Βόλο.

Μικρός, πολύ μικρός ο κόσμος του ποδοσφαίρου.