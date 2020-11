Τι έλεγαν στον Παναιτωλικό για το φάουλ του Νινούα, το άγχος του Κουρμπέλη και οι δύο δρόμοι του Φορτούνη. Τα σπάνε οι Φήμες.

* Χωρίς πολλά-πολλά, κατ'ευθείαν στο ψητό, όπως αυτό σερβίρεται σήμερα, 3 Νοεμβρίου. Κύρια πρόθεση της ΑΕΚ σχετικά με το θέμα της ανανέωσης των συμβολαίων των Λιβάγια, Ολιβέιρα, σήμερα που μιλάμε, δεν είναι η επέκτασή τους. Είναι η πώλησή τους. Να βγει κάτι, οτιδήποτε, ακόμη και η εξοικονόμηση των υπολοίπων των τρεχόντων συμβολαίων τους. Γυρίζει; Προφανώς, αλλά δύσκολα. Και τώρα που μιλάμε, η προτεραιότητα είναι αυτή... (SPORTIME)

* Δεν έχει ξεπεράσει ακόμα ο Μακέντα όσα ακολούθησαν του πανηγυρισμού του στο γκολ της ισοφάρισης με τον ΟΦΗ. Ο Ιταλός βρέθηκε στη δίνη του κυκλώνα από αρκετούς οπαδούς της ομάδας και άκουσε τα εξ αμάξης στον λογαριασμό του στα social media με συνέπεια να είναι εμφανώς επηρεασμένος ψυχολγικά στα ματς που ακολούθησαν. Είναι ξεκάθαρο πως δεν έχει συνέλθει ακόμα, αλλά άπαντες γνωρίζουν τι μπορεί να κάνει από τις δύο προηγούμενες σεζόν στο Τριφύλλι. (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ)

* Μιας και ανέφερα Λουτσιάνο. Μαέστρος και αυτός στις εκτελέσεις φάουλ, ήθελα να 'ξερα αν συμμερίζεται την - τζάμπα ομολογουμένως - κουβέντα για την φαουλάρα του Νινούα. Γιατί όπως μου μεταφέρθηκε απευθείας από τα αποδυτήρια του Παναιτωλικού, όχι μόνο κανείς δεν έψεξε τον Κνετ (ούτε καν το σκέφτηκαν...) αλλά έλεγαν χαρακτηριστικά στον Αυστριακό πως ακόμη και δεύτερος τερματοφύλακας να υπήρχε στην εστία, πάλι θα έγραφε... (SPORTIME)

* Τρεις οι υποψήφιοι διεθνείς διαιτητές που παλεύουν για μία θέση όπως δήλωσε πρόσφατα και ο Κλάτενμπεργκ. Μανούχος, Φωτιάς και Κουμπαράκης ερίζουν για τη θέση που άφησε ορφανή ο Κομίνης. Η... πιάτσα πάντως βοά ότι ο δεύτερος έχει πάρει την pole position για τη διεθνοποίηση και μένει να φανεί αν θα επιβεβαιωθεί. Ο φάκελος θα φύγει μέσα στην προσεχή εβδομάδα. (SDNA)

* Aν μετρούσαν το άγχος στην Πανάθα, ο Κουρμπέλης θα έσπαγε κάθε ρεκόρ. Ο αρχηγός έχει επηρεαστεί από το αρνητικό ξεκίνημα της ομάδας και βγάζει νευρικότητα σε κάθε ματς. Όσοι έχουν μιλήσει με τον Μήτσο, αποκλείεται να μην αντιλήφθηκαν ότι θεωρεί χρέος του την επιστροφή της ομάδας στη διεκδίκηση τίτλων. Γι΄ αυτό έχει δεχτεί τέσσερις κίτρινες κάρτες σε πέντε ματς. Ο Κουρμπέλης παθιάζεται με συνέπεια να αγχώνεται διότι θεωρεί υποχρέωση του να επιστρέψει η Πανάθα στη διεκδίκηση τίτλων. Αισθάνεται το βάρος από το περιβραχιόνιο και πολλές φορές παρασύρεται από το πάθος του, με συνέπεια να αγχώνεται υπερβολικά. (SPORTDAY)

* Ο Μαρτίνς πλέον νιώθοντας τόσο δυνατός και το κυριότερο, έχοντας αν όχι την αποδοχή, την ευλογία του club, τουλάχιστον τη συναίνεσή του, δείχνει στον Φορτούνη δύο δρόμους. Το λένε χαρακτηριστικά οι Αμερικάνοι: my way, or, high way. Ή με τον δικό μου δηλαδή, ή της εξόδου. Και πιστέψτε με, παρότι δεν υπάρχει θέμα πώλησης του Φορτούνη (και ούτε θα υπάρξει ό,τι και να πουν από αύριο τα παπαγαλάκια), δεν είναι καθόλου δύσκολο, το... high way να ενεργοποιηθεί τον Ιανουάριο με έναν - πχ - δανεισμό ως το τέλος της σεζόν. Και τότε, βλέπουμε. (SPORTIME)

* Από την ΑΕΚ σχολίαζαν τη φάση του γκολ του Λιβάγια που ακυρώθηκε ως φάουλ και μάλιστα τη συνέκριναν με εκείνη του Χασάν στο Φάληρο, όταν το τέρμα μέτρησε κανονικά. Στην Ένωση θεωρούν πως διαμορφώνεται ένα περίεργο σκηνικό με τη διαιτησία και είναι δεδομένο πως δεν θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια. (LIVE SPORT)

* Με τον Τζέκο στη μεσαία γραμμή ο Μάντζιος βρήκε έναν παίκτη που έχει παλέψει με τον καρκίνο. Ο Ματέο Γκαρσία είναι από μόνος του μία ομάδα, ενώ ο Μπρούνο Γκάμα χρωστάει απαντήσεις. Αν υπήρχε και ο Σάσα... Άραγε, που βρίσκεται ο Βραζιλιάνος. Μπροστά στον κίνδυνο να χάσει τον Σάσα χωρίς αντάλλαγμα, ο Καρυπίδης δρομολογεί νέα επαφή μαζί του. Με βελτίωση της προσφοράς για διετή επέκταση της συνεργασίας τους. Με την αύξηση να δίνεται απ΄ αυτή τη σεζόν. Πρόκειται για «τρικ», θα δείξει! Την προηγούμενη σεζόν με Κούεστα και Ματίγια πάντως έπιασε κόντρα στον ΠΑΟΚ. (SPORTDAY)

*Έγραψαν δεκάδες χιλιόμετρα ο Σάκχοφ και ο Κρίστισιτς από τη στιγμή που τέθηκε νοκ άουτ ο Σιμόες. Ο Σέρβος και ο Ουκρανός έμειναν οι δυο τους στο κέντρο της ΑΕΚ διότι ο Καρέρα επιβεβαίωσε ότι δεν έβλεπε τον Σαμπανάζοβιτς. Το μέλλον του Ανέλ στα Σπάτα έχει ημερομηνία λήξεως τον Ιανουάριο. Το ερώτημα είναι αν θα αποχωρήσει με δανεισμό ή με παραχώρηση. (SPORTDAY)

* Από εδώ, δεν έχει αμφισβητηθεί ποτέ. Ίσα-ίσα μάλιστα. Και γενικά τώρα που το σκέφτομαι, επίσης. Γι'αυτούς όμως τους ψεκασμένους, που υποστήριζαν πως ο Ίβιτς είναι κάτι σαν διακοσμητικό στοιχείο στην ΑΕΚ και στον σχεδιασμό της, χρειάζεται να υπενθυμίζεται μέχρι να λιώσουν οι πάγοι: Σάκχοφ, Τάνκοβιτς, Χνιντ. Έτσι, μόνο για όσους ήρθαν. Δεν τα λες και άσχημα για διακοσμητικό, ε; (SPORTIME)

* Ο Αντονίτο αισθάνεται καλύτερα και ίσως μέσα στην εβδομάδα να αρχίσει ατομικό πρόγραμμα. Ο Ισπανός δεξιός μπακ χρειάζεται χρόνο για να επανέλθει, αλλά τα χειρότερα με την υγεία του πέρασαν. (LIVE SPORT)