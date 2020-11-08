LIVE LIVE 08-11-2020 19:00 BAYER 04 LEVERKUSEN 0 0 <% getScoreHome(775138) %> <% getScoreAway(775138) %> BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Bayer 04 Leverkusen - Borussia Mönchengladbach ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ BUNDESLIGA Επίσημο: Με 5 αλλαγές και το 2020-21 η Bundesliga 03-09-2020 15:40 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Γκλάντμπαχ στα... αστέρια, Λεβερκούζεν και Χόφενχαϊμ στο Europa (vids) 27-06-2020 18:24 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Αλμα Champions League η Γκλάντμπαχ, προσπέρασε την Λεβερκούζεν! (vids) 20-06-2020 18:24 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Αλμα Champions League για την Λεβερκούζεν (vid) 23-05-2020 18:23 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Και τρίτο γκολ η Λεβερκούζεν με τον Μπέντερ (vid) 23-05-2020 18:18 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Ξανά γκολ ο Χάβερτζ, ξανά μπροστά στο σκορ η Λεβερκούζεν (vid) 23-05-2020 18:02 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ