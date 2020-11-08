MENU
LIVE LIVE
Bayer 04 Leverkusen
BAYER 04 LEVERKUSEN
0 0
<% getScoreHome(775138) %> <% getScoreAway(775138) %>
Borussia Mönchengladbach
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Bayer 04 Leverkusen - Borussia Mönchengladbach

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BUNDESLIGA

Γκλάντμπαχ στα... αστέρια, Λεβερκούζεν και Χόφενχαϊμ στο Europa (vids)

0
ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
BUNDESLIGA

Αλμα Champions League η Γκλάντμπαχ, προσπέρασε την Λεβερκούζεν! (vids)

0
ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
BUNDESLIGA

Ξανά γκολ ο Χάβερτζ, ξανά μπροστά στο σκορ η Λεβερκούζεν (vid)

0
ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
EVENTS