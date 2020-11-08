LIVE LIVE 08-11-2020 16:00 FC METZ 0 0 <% getScoreHome(775047) %> <% getScoreAway(775047) %> DIJON FCO Facebook Twitter E-mail 0 SHARES FC Metz - Dijon FCO ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ LIGUE 1 «Τεσσάρα» από Παρί σε Ντιζόν και προσωρινά στην κορυφή... (vid) 24-10-2020 23:58 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE FC METZ 0 <% getScoreHome(770298) %> AS SAINT-ETIENNE 0 <% getScoreAway(770298) %> LIVE PARIS SAINT-GERMAIN FC 0 <% getScoreHome(770250) %> DIJON FCO 0 <% getScoreAway(770250) %> LIVE DIJON FCO 0 <% getScoreHome(767280) %> STADE RENNAIS FC 0 <% getScoreAway(767280) %> LIGUE 1 «Λυτρωτής» Σανσόν για την Μαρσέιγ που γλίτωσε στο 94ο 27-09-2020 01:28 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 0 <% getScoreHome(760364) %> FC METZ 0 <% getScoreAway(760364) %>