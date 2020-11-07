MENU
LIVE LIVE
FC Augsburg
FC AUGSBURG
0 0
<% getScoreHome(775000) %> <% getScoreAway(775000) %>
Hertha BSC
HERTHA BSC

FC Augsburg - Hertha BSC

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BUNDESLIGA

Απίστευτη νίκη της Ντόρτμουντ, 4-3 την Άουγκσμπουργκ με γκολ στο 95' (vids)

0
ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
EVENTS