ΠΑΟΚ: Πολυτιμότερος με Ομόνοια ο Τόμας Μουργκ

Το Τόμας Μουργκ ανέδειξαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ως τον πολυτιμότερο της αναμέτρησης με την Ομόνοια για την 1η αγωνιστική των ομίλων του Europa League, στην σχετική ψηφοφορία που διοργάνωσε η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

Ο Τόμας Μουργκ αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στην Ομόνοια στο γήπεδο της Τούμπας για την 1η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του UEFA Europa League.

Ο ΠΑΟΚ δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε την πορεία του στους ομίλους του Europa League, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος εντός έδρας με την Ομόνοια, σε ένα παιχνίδι, που παρά το γεγονός ότι ήταν ανώτερος δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο.

Πρωταγωνιστής για τον Δικέφαλο ο Τόμας Μουργκ. Ο νεοφερμένος μέσος του Δικεφάλου στη δεύτερη συμμετοχή του με την ομάδα και πρώτη στην αρχική 11άδα, βρήκε δίχτυα για μία ακόμη φορά, έχοντας γενικά εξαιρετική παρουσία στο γήπεδο.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του παιχνιδιού ο Αυστριακός συγκέντρωσε το 37,59% των ψήφων και κέρδισε τον ατομικό τίτλο.