Προπονητές σε… αχαρτογράφητα νερά

Τα πρωτόγνωρα δεδομένα που δημιουργεί η Πανδημία του Κορωνοϊού σε μια χρονιά που δεν έχει καμία σχέση με καμία άλλη. Γράφει ο Αλέξης Σαββόπουλος.

Το πόσο έχει επηρεάσει το ποδόσφαιρο παγκοσμίως η Πανδημία του Κορωνοϊού το διαπιστώσαμε από την έναρξη του φαινομένου τον περασμένο Μάρτιο.

Συμπληρώνουμε πλέον οκτώ μήνες και προσώρας όχι μόνο δεν φαίνεται φως στο τούνελ, αλλά ήδη όλη η Ευρώπη έχει μπει σε μια δεύτερη φάση της Πανδημίας που αναμένεται να είναι πολύ πιο έντονη από την πρώτη. Δεν γίνεται το ποδόσφαιρο να μείνει ανεπηρέαστο. Όλο και περισσότερες ομάδες πλήττονται από κρούσματα με τον Άρη στη χώρα μας το πιο τρανταχτό παράδειγμα. Τ

Τα γήπεδα παραμένουν κλειστά για τους φιλάθλους, αγώνες αναβάλλονται, ποδοσφαιριστές μπαίνουν σε καραντίνα, οι προπονήσεις αλλάζουν, ο προγραμματισμός που κάνουν προπονητές και γυμναστές διαρκώς μεταβάλλεται υπό τα νέα- σχεδόν καθημερινά- δεδομένα που προκύπτουν.

Σε όλο αυτό να συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων εισήρθαν στη φετινή αγωνιστική σεζόν, δίχως να έχουν κάνει προετοιμασία αφού η προηγούμενη ολοκληρώθηκε μέσα στο κατακαλόκαιρο. Υποχρεώθηκαν δηλαδή οι ποδοσφαιριστές μετά από δίμηνη καραντίνα να ξεκινήσουν μιας κάποιας μορφή προπόνηση ώστε να τελειώσουν τα πρωταθλήματα και μετά να μπουν σχεδόν αμέσως στην επόμενη.

Πρόβλημα. Μεγάλο στη διαχείρισή του κυρίως για τους προπονητές και τους συνεργάτες τους αφού καλούνται να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση πρωτόγνωρη και για αυτούς αφού καμία ατομική προπόνηση δεν υποκαθιστά τις ομαδικές και τους αγώνες. Και όπως φαίνεται έτσι θα πάει όλη η χρονιά. Σε αχαρτογράφητα για αυτούς νερά. Με ποδοσφαιριστές να μπαίνουν σε καραντίνα όπου ο αθλητής περιορίζεται στο σπίτι του και είναι αδύνατον να ασκηθεί μέχρι να επανέλθει σταδιακά.

Χάνει δηλαδή τα κεκτημένα της φυσικής κατάστασης και αν δεν αντιμετωπιστεί με προσοχή μπορεί να βγάλει τραυματισμούς στην προσπάθειά του να επανέλθει νωρίτερα από το φυσιολογικό. Επομένως η δουλειά ενός προπονητή και των συνεργατών του στο τεχνικό τιμ αποκτά θεμελιώδη αξία τη φετινή σεζόν.

Θέλει προσοχή, καθημερινή ανάλυση των δεδομένων και φυσικά γνώση. Ειδικά για τον Άρη, ένας λόγος παραπάνω αφού πέρα από τις συνθήκες που ισχύουν λίγο πολύ για όλους (μακρά αποχή λόγω καραντίνας, απουσία προετοιμασίας) υπάρχουν δυο κατηγορίες ποδοσφαιριστών που απαιτούν ειδική διαχείριση. Αυτοί οι 11-12 που ολοκλήρωσαν δίχως ανάσα την περσινή σεζόν, εκ των οποίων οι περισσότεροι βασικοί και φέτος (Κουέστα, Σάσα, Ροζ, Δεληζήσης, Ματίγια, Γκάμα, Μαντσίνι) αλλά και αρκετοί που ήρθαν και δεν είχαν τον απαιτούμενο αριθμό αγώνων.

Ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες με λίγα λόγια για το προπονητικό τιμ που δεν του έφτανε όλο αυτό, κλήθηκε να διαχειριστεί και τα αρκετά κρούσματα κορωνοϊού. Όπως στη ζωή έτσι και στο ποδόσφαιρο όμως οφείλεις να προσαρμόζεσαι. Να προχωράς. Και ο Άκης Μάντζιος είναι υποχρεωμένος να ετοιμάζεται για το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης με αυτούς που έχει. Δόξα τω Θεώ να λέει που το ρόστερ φέτος είναι γεμάτο και μπορεί να απορροφήσει τις ξαφνικές απουσίες λόγω covid-19.

Η σεζόν που διανύουμε απαιτεί φυσικά και την ανάλογη στάση από τους οπαδούς-φιλάθλους των ομάδων. Όποιος περιμένει να δει το ποδόσφαιρο της ζωής του φέτος πλανάται πλάνην οικτρά. Θα μετρήσει η ουσία, ο ρεαλισμός, ίσως και η σκοπιμότητα. Θα δούμε πολλά σκαμπανεβάσματα, πολλά up and down. Επομένως όποιος προσαρμόζεται πιο γρήγορα στις νέες απαιτήσεις , θα υλοποιήσει και τους στόχους του.