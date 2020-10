Δεν βλεπόταν, όμως Κέιν-Σον είναι το Νο1 δίδυμο

Η Τότεναμ πήρε ένα ματς από αυτά που κάνουν τη διαφορά και ο Ζοσέ Μουρίνιο θέλει νίκη σε κάθε ματς έχοντας το κορυφαίο δίδυμο στην Premier League.

Το σφύριγμα της λήξης βρήκε τον Χάρι Κέιν να σφίγγει τις γροθιές του και να βγάζει μια ελεγχόμενη κραυγή. «Κάθε νίκη δίνει 3 βαθμούς, είτε είναι με 6-1, είτε με 1-0» είπε μετά το πολύ δύσκολο πέρασμα από την Μπέρνλι ο Ζοσέ Μουρίνιο. Το παιχνίδι στο Turf Moor ήταν δύσκολο και για το μάτι του ουδέτερου, εκείνου μάλλον που έχει μάθει ότι καλό ματς είναι τα πολλά γκολ. Μέσα στα χρόνια, τέτοιου είδους γνώμες δεν έχουν απασχολήσει ούτε λίγο τον Πορτογάλο, ο οποίος ξέρει καλύτερα από τον καθένα το γιατί αυτή η νίκη ήταν πολύ μεγάλη και ποια από τα πράγματα που συνέβησαν, μπορούν να κάνουν τον ίδιο και το σύνολο που χτίζει, να βλέπουν με καλύτερο μάτι τη συνέχεια.

Το τι συνέβη για να σκοράρουν οι Spurs δεν ήταν κάτι που προκάλεσε έκπληξη. Ηταν βασικά η 29η φορά που Χάρι Κέιν και Χέουνγκ-Μιν Σον συνδυάζονται για να προκύψει γκολ και για να καταλάβει κανείς αν αυτό είναι κάτι συνηθισμένο ή όχι, αρκεί να πούμε ότι πιο συχνή συνεργασία στην ιστορία της PL είχαν μόνο οι Φρανκ Λάμπαρντ και Ντιντιέ Ντρογκμπά [36]. Μπορεί να ακουστεί βαρύ, όμως ο Σον, ίσως ο πιο υποτιμημένος υπερπαίκτης του σήμερα, μαζί με τον άνθρωπο που έχει πιθανότητες να σπάσει το ρεκόρ του Αλαν Σίρερ, αποτελούν το Νο1 δίδυμο στην Αγγλία.

«Did you get the assist» μπορείς να διαβάσεις στα χείλη του υπερηχητικού Νοτιοκορεάτη στιγμές αφού μετέτρεψε σε γκολ την κεφαλιά-πάσα του επί 5 χρόνια συμπαίκτη του. Προφανώς, την είχε πάρει. Πλέον, Σον και Κέιν έχουν πετύχει από 10 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και εκτός από αυτό, σού δίνουν την αίσθηση ότι ακόμα και αν δέσεις τα μάτια τους, θα βρει ο ένας τον άλλο για να σκοράρει η Τότεναμ. Ο Μουρίνιο έδωσε τον πόντο στον προκάτοχό του.

«Ο ένας καταλαβαίνει το παιχνίδι του άλλου και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί από τις μέρες του Μαουρίσιο» είπε ο Πορτογάλος. «Δεν μπορώ να πάρω το credit, ας το μοιραστώ μαζί του. Παίζουν μαζί πολύ καιρό. Ηταν σε μια ομάδα διαφορετική από αυτή, όμως ήταν μαζί για μεγάλο διάστημα και αυτό τούς έχει δώσει μεγάλη αλληλοκατανόηση. Το απολαμβάνουν, είναι φίλοι, η σχέση τους είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει κανένας εγωισμός, δεν έχει σημασία ποιος θα σκοράρει από τους δύο».

«Μα ήταν ένα από τα χειρότερα ματς που έχω δει ποτέ στη ζωή μου» μπορεί να πει κάποιος με ουδέτερο μάτι. Ο Ζοσέ το βλέπει αλλιώς. «Ημασταν ομάδα. Υποφέραμε έπειτα απ’ ότι συνέβη, όμως περάσαμε μαζί τον πόνο και τώρα μπορούμε να το απολαύσουμε». Οι χαμένοι βαθμοί με Νιούκαστλ στο 96’ και με την Γουέστ Χαμ στο 94’ θα μπορούσαν να έχουν την Τότεναμ στην κορυφή της PL, όμως για τον Special One αυτό που μετράει περισσότερο είναι αυτό που μπορεί να γίνει αυτή η ομάδα.

‘Είναι δυνατόν η Τότεναμ να διεκδικήσει πρωτάθλημα;’ θα ρωτούσε κάποιος. «Θέλω να πηγαίνουμε σε κάθε γήπεδο, εντός, εκτός, στην Premier League, στο Europa League και να προσπαθούμε να νικήσουμε» είναι η απάντηση του Special One, ο οποίος έθεσε την ομάδα του εκτός τίτλου. «Η αλλαγή νοοτροπίας, η αλλαγή φιλοσοφίας, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν θεωρώ ότι είμαστε διεκδικητές, όμως σε κάθε ματς, παίζουμε για τη νίκη».

Η Τότεναμ νίκησε στην Μπέρνλι χωρίς να παίξουν Μπέιλ, Ντέλε Αλι, Ρεγιλόν, γεγονός που στη χειρότερη περίπτωση δείχνει ότι έχει μια καλή βάση. «Οι προσθήκες ήταν εξαιρετικές και εμείς είμαστε πλέον πιο έμπειροι» είπε για το σύνολο που δημιουργείται ο Κέιν. «Ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό. Παλεύουμε για κάθε βαθμό και νίκες σαν και αυτή μετράνε στο τέλος της σεζόν…».