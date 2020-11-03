LIVE LIVE CHAMPIONS LEAGUE 03-11-2020 19:55 FC LOKOMOTIV MOSCOW 0 0 <% getScoreHome(773406) %> <% getScoreAway(773406) %> ATLÉTICO MADRID Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Λοκομοτίβ Μόσχας - Ατλέτικο Μαδρίτης ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ CHAMPIONS LEAGUE Με Σαούλ Νίγκεθ και Σουάρες η Ατλέτικο κόντρα στην Λοκομοτίβ 02-11-2020 06:23 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ CHAMPIONS LEAGUE Στους «16» Γιουβέντους - Ατλέτικο, στο Γιουρόπα η Μπάγερ (vids) 11-12-2019 23:54 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE CHAMPIONS LEAGUE Cosmote Sport 9 ATLÉTICO MADRID 0 <% getScoreHome(666620) %> FC LOKOMOTIV MOSCOW 0 <% getScoreAway(666620) %> CHAMPIONS LEAGUE Καθάρισαν Γιουβέντους, Ατλέτικο 01-10-2019 23:54 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE CHAMPIONS LEAGUE FC LOKOMOTIV MOSCOW 0 <% getScoreHome(643412) %> ATLÉTICO MADRID 0 <% getScoreAway(643412) %>