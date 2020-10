Βόλος: Το… καρέ του (new entry) Μπαρτόλο που «ξέρανε» τον Παναθηναϊκό

Το SDNA κάνει focus στον Αργεντινό μεσοεπιθετικό που πήρε την «μπουκιά» της νίκης απ΄το στόμα του «τριφυλλιού» προ ημερών στο ΟΑΚΑ κι έβαλε μπροστά την υπόθεση απόσβεσης της μεταγραφής του στη θεσσαλική ομάδα.

«My name is Bartolo. Julian Bartolo». Έπειτα από τρεις αναγνωριστικές παρουσίες με τη φανέλα του Βόλου, στην τέταρτη συμμετοχή του, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός επανασυστήθηκε με ηχηρό τρόπο στο εγχώριο ποδοσφαιρικό κοινό στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου (24/10) με τον Παναθηναϊκό.

Με δικό του «buzzer beater» η θεσσαλική ομάδα ισοφάρισε (1-1) στο φινάλε κι έφυγε με το βαθμό της ισοπαλίας από το ΟΑΚΑ, διευρύνοντας το σερί των θετικών αποτελεσμάτων που την έχουν φέρει στην 2η θέση της βαθμολογίας με 11 βαθμούς σε 6 παιχνίδια,.

Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής αποτέλεσε καλοκαιρινή άφιξη από την αγορά της Αργεντινής, στην οποία παραδοσιακά τρέφουν μεγάλη αδυναμία στον Παγασητικό.

Το scouting report που έγινε από τα βολιώτικα παιδιά για λογαριασμό του, έβγαλε θετικό πρόσημο που αποδείχτηκε αρκετό για να του στείλει το φύλλο πορείας με προορισμό την Ελλάδα.

By the way μάλιστα, ένα από τα μέλη της θεσσαλικής ομάδας (ονόματα να μην λέμε) έδειχνε τόσο ενθουσιασμένος με τα αγωνιστικά προσόντα του Μπαρτόλο που δεν το΄χε σε τίποτα να πάει ο ίδιος στην Αργεντινή και να γυρίσει πίσω μαζί του.

Στο Βόλο δεν δίστασαν να ποντάρουν σε έναν ποδοσφαιριστή με μηδενικές εμπειρίες και παραστάσεις από τα ευρωπαϊκά γήπεδα, προερχόμενο από ένα κλαμπ γ΄κατηγορίας (Ακασούσο) στην Αργεντινή.

Ο Χουλιάν Μπαρτόλο που και στις τέσσερις συμμετοχές του στην Super League έχει αγωνιστεί ως αλλαγή, αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια ως «δεκάρι» κι ως αριστερό εξτρέμ.

Τα ιδανικά τελειώματά του αποτελούν ένα από τα μεγάλα του προσόντα – όπως έχουν να λένε για λογαριασμό του στο Βόλο - ενώ χρειάζεται ακόμα χρόνο για την προσαρμογή του σε νέο ποδοσφαιρικό περιβάλλον (εκτός Αργεντινής) και δουλίτσα στον τομέα της έκρηξης, καθώς και την αξιοποίηση της καλής ταχύτητας που βγάζει στο χορτάρι.

