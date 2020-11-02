LIVE LIVE 02-11-2020 22:00 VILLARREAL CF 0 0 <% getScoreHome(773114) %> <% getScoreAway(773114) %> REAL VALLADOLID Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Villarreal CF - Real Valladolid ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ LA LIGA Νίκησε και κλείδωσε την πέμπτη θέση η Βιγιαρεάλ (vid) 19-07-2020 21:47 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LA LIGA Για 2,5 μήνες χωρίς νίκη και... συνεχίζει η Βιγιαρεάλ! 09-02-2019 00:09 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LA LIGA Μεγάλο «διπλό» της Βαγιαδολίδ με πρωταγωνιστή Σουάρεζ 30-09-2018 19:42 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE LA LIGA Estadio de la Ceramica, Cosmote Sport 2HD VILLARREAL CF 0 <% getScoreHome(518601) %> REAL VALLADOLID 1 <% getScoreAway(518601) %>