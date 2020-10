View this post on Instagram

⚠️COMUNICADO IMPORTANTE⚠️ Olá associados! Agradecemos a todos que participaram da promoção da bola para conhecer o @ronaldinho. Infelizmente vamos ter que adiar sua visita ao @mineirao mas o lançamento continua de pé. Após o período de isolamento o estaremos juntos em uma nova ação. Associados selecionados aguardem novas informações.