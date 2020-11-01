LIVE LIVE 01-11-2020 13:30 UDINESE CALCIO 0 0 <% getScoreHome(772662) %> <% getScoreAway(772662) %> A.C. MILAN Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Udinese Calcio - A.C. Milan ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ SERIE A «Ήρωας» ο Ρέμπιτς και νίκη με buzzer beater η Μίλαν (vid) 19-01-2020 15:25 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A Προβάδισμα της Ουντινέζε επί της Μίλαν με εγκληματική έξοδο του Ντοναρούμα (vid) 19-01-2020 13:58 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE A.C. MILAN 0 <% getScoreHome(679803) %> UDINESE CALCIO 0 <% getScoreAway(679803) %> SERIE A Αδιόρθωτη Μίλαν, ναυάγιο στο Ούντινε! (vid) 25-08-2019 21:00 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE SERIE A Dacia Arena (Udine) - Novasports 3 Πρώτη αγωνιστική Serie A UDINESE CALCIO 1 <% getScoreHome(630602) %> A.C. MILAN 0 <% getScoreAway(630602) %> SERIE A Εκτός οι Ντοναρούμα και Πακέτα 03-04-2019 16:29 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ