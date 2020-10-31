LIVE LIVE 31-10-2020 18:00 STADE RENNAIS FC 0 0 <% getScoreHome(772649) %> <% getScoreAway(772649) %> STADE BRESTOIS 29 Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Stade Rennais FC - Stade Brestois 29 ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ CHAMPIONS LEAGUE Τρομερή Σεβίλλη δεν άφησε περιθώρια στη Ρεν (vid) 28-10-2020 23:53 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ CHAMPIONS LEAGUE Εκτός με Σεβίλλη ο Ενζονζί 27-10-2020 20:00 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIGUE 1 «Μπαμ» από την Ανζέ μέσα στην έδρα της Ρεν (vid) 24-10-2020 00:47 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ CHAMPIONS LEAGUE Χωρίς νίκη οι Γάλλοι στην πρεμιέρα του Champions League για πρώτη φορά από το 2008 22-10-2020 05:31 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE CHAMPIONS LEAGUE SEVILLA FC 0 <% getScoreHome(771403) %> STADE RENNAIS FC 0 <% getScoreAway(771403) %>