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Κολωνία - Μπάγερν Μονάχου

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Απέρριψε την Μπάγερν και συνεχίζει στην υποβιβασμένη Κολωνία ο Έκτορ! (pic)

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