ΠΑΟΚ Κ19 - Ολυμπιακός Κ19: Το απόλυτο ντέρμπι κορυφής στη Σουρωτή (vid)

Στο απόλυτο ντέρμπι κορυφής, για την 6η αγωνιστική της Super League Interwetten Κ19, οι νέοι του ΠΑΟΚ υποδέχονται τους αντίστοιχους του Ολυμπιακού, σε ένα... υποκατάστατο του αναβληθέντος ντέρμπι των ανδρών.

Στις 12:00 το πρωί της Κυριακής (25/10), στο Αθλητικό Κέντρο Lolas στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, οι δύο ισόβαθμοι πρωτοπόροι της Super League Κ19 διασταυρώνουν τα ξίφη τους για να καταλάβει πλέον ένας εξ αυτών την κορυφή.

ΠΑΟΚ Κ19 και Ολυμπιακός Κ19 έχουν ξεκινήσει το φετινό πρωτάθλημα με πέντε νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και το απόλυτο των 15 βαθμών. Η έκτη αγωνιστική θα καθορίσει αν και ποιος θα περάσει πρώτος, έστω και προσωρινά.

Αναλυτικά οι πέντε νίκες του Δικεφάλου και των Πειραιωτών στο ξεκίνημα της σεζόν:

ΠΑΟΚ

1η αγ. vs ΑΕΛ 5-0

2η αγ. vs Ατρόμητος 4-1

3η αγ. vs Βόλος 1-2

4η αγ. vs ΟΦΗ 1-0

5η αγ. vs ΑΕΚ 0-1

Ολυμπιακός

1η αγ. vs ΑΕΚ 2-3

2η αγ. vs Αστέρας Τρίπολης 2-1

3η αγ. vs Παναιτωλικός 2-1

4η αγ. vs ΠΑΣ Γιάννινα 0-2

5η αγ. vs Ατρόμητος 1-0

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί σε ζωντανή μετάδοση από το Novasports 2HD.