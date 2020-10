Συγκινητικό: Το γήπεδο της Χέρενφεϊν γέμισε… αρκουδάκια! (vid)

🧸 𝑊𝑦 𝑏𝑖𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝑘𝑙𝑒𝑎𝑟 𝑓𝑜𝑎𝑟! 🧸



Haal zelf een knuffelbeer in huis via https://t.co/DRSgi7Xq5e of ga naar onze Feanstore: https://t.co/9Xo6UWwvgZ



De opbrengst gaat naar @KiKa8118 🧡#HEEEMM | @MSDNederland pic.twitter.com/rGnxDHF7Dz