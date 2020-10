Βιεϊρίνια: «Περίμενα μήνες... Θα περιμένω λόγω COVID κι άλλο» (pic)

View this post on Instagram

Ήταν δύσκολο το καλοκαίρι μου και όπως ίσως καταλάβατε, έχασα κάποια στιγμή την πίστη μου ότι όλα θα πήγαιναν καλά. Ο Ιβάν Σαββίδης έχει τον τρόπο του. Πατρικό τρόπο. Του είμαι ευγνώμων που θα συνεχίσω στον ΠΑΟΚ, στο σπίτι μου. Δυο μήνες περίμενα αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Να ετοιμαστώ να ξαναβάλω τα ρούχα της προπόνησης, να δω τον προπονητή, τους συμπαίκτες και ολους που δουλεύουν στην ομάδα. Ε, θα περιμένω καμιά 15αριά μέρες παραπάνω! !!Στις ιατρικές εξετάσεις για την επιστροφή, βρέθηκα θετικός στον covid-19! Είμαι χωρίς συμπτώματα, η γυναίκα μου και η κόρη μου πήραν τα αρνητικά τεστ, όλοι όσοι ήρθαν σε επαφή μαζι μου τις προηγούμενες μέρες υποβλήθηκαν σε τεστ και τα αποτελέσματά τους ήταν αρνητικά. Ξεκινάω με μια μικρή άδεια την νέα μου χρονιά στον ΠΑΟΚ. Σορρυ κόουτς! 😁 Ανυπομονώ να σας ξαναδώ όλους! Προστατεψε τους εαυτους σας,φορεστε μασκες και συντομα θα ειμαστε ολοι μαζι...stay safe.