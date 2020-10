Μαρτίνς: «Περήφανος για τους παίκτες, η αποφασιστικότητά μας ανταμείφθηκε» (pic)

View this post on Instagram

What a great way to start our @championsleague campaign! I'm so proud of the dedication and commitment of our players to fight for the win until the last minute. We never gave up, and our resilience was rewarded! Τι σπουδαίος τρόπος να ξεκινάμε τη διοργάνωση του UEFA Champions League! Είμαι πολύ περήφανος για την αφοσίωση και τη δέσμευση των παικτών μας, να παλέψουν για τη νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ποτέ δεν τα παρατήσαμε, και η αποφασιστικότητα μας ανταμείφθηκε. #Olympiacos #UCL #ChampionsLeague #WeKeepOnDreaming #Team #Together