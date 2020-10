Πάμε όλοι μαζί: These are the Chaaampiooons (vids)

Πέρασαν 51 ημέρες από την κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ από τη Μπάγερν Μονάχου και να 'μαστε πάλι εδώ! Τα σεντόνια πλύθηκαν, σιδερώθηκαν, βγήκαν από τις ντουλάπες και η νέα σεζον αρχίζει.

Να δώσεις προγνωστικά για το τι θα δούμε φέτος; Ούτε καν! Τα πάνω κάτω ήρθαν και πέρυσι μετά την διακοπή της σεζόν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και την επανέναρξη μετά από μήνες, οι Βαυαροί βέβαια ήταν μακράν οι καλύτεροι και δίκαια επέστρεψαν στην κορυφή της Ευρώπης, αλλά για φέτος ας μην κάνουμε προβλέψεις, καλά να είμαστε, όλα να κυλήσουν ομάλά και τον επόμενο Μάιο να το σηκώσει ο... καλύτερος!

Ως τότε, βέβαια, ο δρόμος είναι μεγάλος. Απόψε αρχίζει η φάση των ομίλων με τις αγωνιστικές να είναι πια... συρρικνωμένες σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα και τις ομάδες να πρέπει να δώσουν περισσότερα παιχνίδια σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

Μια ματιά στους ομίλους...

Γκρουπ Α: Μπάγερν, Ατλέτικο, Σάλτσμπουργκ, Λοκομοτίβ Μόσχας

Η λογική λέει ότι θα τερματίσουν με αυτή τη σειρά με τους Βαυαρούς και τους «ροχιμπλάνκος» να συνεχίζουν στην επόμενη φάση. Ποιά λογική να βρει κάποιος στο ποδόσφαιρο, όμως; Θεωρητικά οι Αυστριακοί μπορούν να κόψουν βαθμούς από Μπάγερν και Ατλέτικο και μάλλον θα είναι αυτοί που θα κρίνουν την τελική κατάταξη στον όμιλο.

Το αστέρι που θα λάμψει

Ποιος άλλος; Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης την περσινή σεζόν θέλει να συνεχίσει το ίδιο... καυτός και φέτος.

Γκρουπ Β: Ρεάλ, Ίντερ, Γκλάντμπαχ, Σαχτάρ Ντόνετσκ

Οι Μαδριλένοι πήραν πέρυσι το πρωτάθλημα, αλλά θέλουν να επιστρέψουν δυνατά στο Τσάμπιονς Λιγκ και οι Ιταλοί επιθυμούν κάτι παραπάνω από τη συμμετοχή τους στον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ, τον οποίο έχασαν πέρυσι από τη Σεβίλλη. Θα καταφέρουν οι Ουκρανοί να δείξουν τα.. δόντια τους και να πάρουν μια από τις δύο πρώτες θέσεις; Και τι μπορεί να κάνει η Γκλάντμπαχ για να μην είναι η τελευταία του ομίλου;

Το αστέρι που θα λάμψει

Μπορεί η Ίντερ να μην πήρε πέρυσι το Γιουρόπα Λιγκ, αλλά ο Ρομέλου Λουκάκου έκανε τα... πάντα και βγήκε MVP της διοργάνωσης! Ο διεθνής Βέλγος επιθετικός έφυγε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και βρήκε την... υγειά του στο Μιλάνο. Θέλει φέτος να δείξει την αξία του και κόντρα σε σπουδαίους αντιπάλους στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Γκρουπ C: Μάντσεστερ Σίτι, Πόρτο, Ολυμπιακός, Μαρσέιγ

Τρεις Πορτογάλοι και ένας Ισπανός προπονητής σε έναν όμιλο που έχει μπόλικη... Μεσόγειο. Θεωρητικά ο Πεπ Γκουαρδιόλα και οι παίκτες του δεν θα δυσκολευτούν για την πρωτιά, αλλά μετά προβλέπεται... χαμός. Οι άλλοι τρεις θα δώσουν μάχη και για τη δεύτερη θέση για να πάνε στους «16», αλλά και για την τρίτη ώστε να συνεχίσουν έστω στο Γιουρόπα Λιγκ. Μοιρασμένες στα τρία οι πιθανότητες; Μάλλον!

Το αστέρι που θα λάμψει

Οι παίκτες της Μπάγερν... σάρωσαν τα πάντα στο πέρασμά τους την περσινή σεζόν, αλλά υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής που κατάφερε να μπει... σφήνα ανάμεσά τους. Αυτός είναι ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, κορυφαίος μέσος της περσινής διοργάνωσης. Περιμένουμε τα ίδια και καλύτερα από τον Βέλγο άσο της Μάντσεστερ Σίτι φέτος.

Γκρουπ D: Λίβερπουλ, Άγιαξ, Αταλάντα, Μίντιλαντ

Η πρωταθλήτρια Αγγλίας χωρίς τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, ο «Αίαντας» χωρίς τους Ντε Γιονγκ, Ντε Λιχτ, Ζίγεχ, φαν Ντε Μπέεκ, η Αταλάντα με φόρα από πέρυσι και η Μίντιλαντ απλά να συμπληρώνει τον όμιλο χωρίς ουσιαστικές ελπίδες για να μην μείνει τελευταία. Αταλάντα και Άγιαξ λογικά θα δώσουν τη μάχη για τη δεύτερη θέση, με τους Ιταλούς να έχουν ίσως μικρό προβάδισμα για να να είναι αυτοί που θα κουνούν σεντόνι και τον Φεβρουάριο.

Το αστέρι που θα λάμψει

Ναι, η Λίβερπουλ έχει και Σαλάχ και Μανέ, πήρε και Τιάγκο Αλκάνταρα, αλλά περιμένουμε τον αρχηγό της Αταλάντα, Παπού Γκόμεζ, να κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις και φέτος.

Γκρουπ Ε: Σεβίλλη, Τσέλσι, Ρεν, Κράσνονταρ

Σεβίλλη ή Τσέλσι για την πρωτιά στον όμιλο; Ρεν ή Κράσνονταρ για το Γιουρόπα Λιγκ; Άλλα ερωτήματα δεν φαίνεται να υπάρχουν για αυτόν τον όμιλο, καθώς η κάτοχος του Γιουρόπα Λιγκ και οι Λονδρέζοι δεν αναμένεται να δυσκολευτούν για τις δύο πρώτες θέσεις, αλλά θα... φαγωθούν μεταξύ τους για την κορυφή.

Το αστέρι που θα λάμψει

Θα είναι ο Τίμο Βέρνερ ή ο Κάι Χάβερτς; Ποιός από τους δύο νεοαποκτηθέντες παίκτες της Τσέλσι θα καταφέρει να διακριθεί. Και γιατί να μην... κλέψει τελικά την παράσταση ο ο Λουκ ντε Γιονγκ με τη φανέλα της Σεβίλλης;

Γκρουπ F: Ντόρτμουντ, Ζενίτ, Λάτσιο, Μπριζ

Ο πιο... αδύναμος όμιλος με τέσσερις (θεωρητικά) αδύναμούς... κρίκους της διοργάνωσης. Ας πούμε πως οι Βεστφαλοί δεν θα έχουν θέμα να πάρουν την πρώτη θέση, καθώς δεν δείχνει ικανή κάποια από τις άλλες τρεις να τους απειλήσει. Από ΄κει και πέρα, βέβαια, όλα είναι ανοιχτά.

Το αστέρι που θα λάμψει

Έρλινγκ Χάαλαντ και τέλος! Τον είδαμε πέρυσι να κάνει πράματα και θάματα, το παιδί αυτό είναι ασταμάτητο, μια πραγματική... μηχανή που δεν «νιώθει» μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έτοιμος να... εκτελέσει κάθε αντίπαλο.

Γκρουπ G: Γιουβέντους, Μπαρτσελόνα, Ντιναμό Κιέβου, Φερεντσβάρος

Ξέρουμε τους δύο πρώτους, τώρα το θέμα είναι να απολαύσουμε τις... κόντρες του Κριστιάνο Ρονάλντο και του Λιονέλ Μέσι, οι οποίοι θα βρεθούν για πρώτη φορά αντιμέτωποι σε φάση ομίλων Τσάμπιονς Λιγκ. Με νέους προπονητές Καταλανοί και «μπιανκονέρι», καθώς ανέλαβαν ο Ρόναλντ Κούμαν και ο Αντρέα Πίρλο, θέλουν να κάνουν δυναμική επιστροφή. Η Ντιναμό Κιέβου του Μιρτσέα Λουτσέσκου θα προσπαθήσει να... κόψει βαθμούς από τους μεγάλους και η Φερεντσβάρος θα απολαύσει το ταξίδι στα... αστέρια.

Το αστέρι που θα λάμψει

Μετά τη μετριότητα στην οποία βρέθηκαν αμφότεροι την προηγούμενη σεζόν, θέλουμε φέτος να ξαναδούμε όλη την ποιότητα από τον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο: περίτεχνες ενέργειες και εντυπωσιακά γκολ. Γίνεται;

Γκρουπ Η: Παρί Σεν Ζερμέν, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λειψία, Μπασάκσεχιρ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιστρέφει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και είναι στον όμιλο με την Παρί, που έφτασε πέρυσι στον τελικό, και τη Λειψία, που έπαιξε στον ημιτελικό. Σκούρα τα πράγματα! Αν θεωρήσουμε φαβορί για την πρωτιά τους Γάλλους, τότε η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν ίσως έχει μικρό προβάδισμα για τη δεύτερη θέση.

Το αστέρι που θα λάμψει

Κάποια στιγμή πρέπει ο Νεϊμάρ να... ξυπνήσει. Να μπαίνει μέσα στο γήπεδο και να μας αφήνει άφωνους. Μπορεί να το κάνει, αλλά ακόμα περιμένουμε... Για να δούμε αν φέτος θα είναι η χρονιά του!

Kαι στις προβλέψεις να μην επιβεβαιωθούμε, και τα πάνω κάτω να έρθουν, εμείς θέαμα θέλουμε να απολαύσουμε. Και αυτό θα συμβεί σίγουρα;

Έτοιμοι; Πάμε όλοι μαζί!

