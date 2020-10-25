LIVE LIVE 25-10-2020 19:30 GETAFE CF 0 0 <% getScoreHome(770378) %> <% getScoreAway(770378) %> GRANADA CF Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Getafe CF - Granada CF ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ LA LIGA Έπεσαν... κορμιά για ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο» στην Ισπανία 20-07-2020 02:09 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LA LIGA Μαγική ανατροπή για Γρανάδα που βλέπει Ευρώπη! (vid) 12-06-2020 22:28 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE LA LIGA GRANADA CF 0 <% getScoreHome(728005) %> GETAFE CF 0 <% getScoreAway(728005) %> LA LIGA «Στοπ» σε Γρανάδα από Χετάφε (vid) 01-11-2019 01:20 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ