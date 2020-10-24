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Ατλέτικο Μαδρίτης - Ρεάλ Μπέτις

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Και μαθηματικά στο Champions League του χρόνου η Ατλέτικο, λύγισε την Μπέτις (vid)

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Εβρεξε... 16.000 κουκλάκια στο ημίχρονο του Μπέτις - Ατλέτικο (vid)

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