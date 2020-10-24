LIVE LIVE LA LIGA 24-10-2020 19:30 SEVILLA FC 0 0 <% getScoreHome(770243) %> <% getScoreAway(770243) %> SD EIBAR Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Σεβίλλη - Εϊμπάρ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ LA LIGA Mε Οκάμπος πλησίασε στο Champions League η Σεβίλλη (vid) 07-07-2020 01:31 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE LA LIGA SEVILLA FC 0 <% getScoreHome(735602) %> SD EIBAR 0 <% getScoreAway(735602) %> LA LIGA Εϊμπάρ - Σεβίλλη 3-2 26-09-2019 21:54 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE LA LIGA SD EIBAR 3 <% getScoreHome(641550) %> SEVILLA FC 2 <% getScoreAway(641550) %> LA LIGA Ανακοίνωσε τον Ζορντάν η Σεβίλλη! 27-06-2019 19:30 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ