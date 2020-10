ΠΑΟΚ: Πολυτιμότερος με ΟΦΗ ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς

Το Ζίβκο Ζίβκοβιτς ανέδειξαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ως τον πολυτιμότερο της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική της Super League Interwettern, στην σχετική ψηφοφορία που διοργάνωσε η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

Ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στον ΟΦΗ στο γήπεδο της Τούμπας για τη 4η αγωνιστική της Super League Interwetten 2020-21.

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον ΟΦΗ εντός έδρας πολύ πιο δύσκολα από ότι μαρτυρά το τελικό 3-0. Αν και προηγήθηκε μόλις στο 8′ οι Κρητικοί πίεσαν και έβαλαν δύσκολα στην ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα , η οποία βρήκε τη λύση στο φινάλε και με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά κλείδωσε το τρίποντο.

Πρωταγωνιστής για τον Δικέφαλο ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς. O Mr Safe Hands πραγματοποίησε κομβικές επεμβάσεις σε όλο το παιχνίδι και κράτησε όρθια την ομάδα του όποτε παρουσιάστηκε κίνδυνος.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του παιχνιδιού ο Σέρβος συγκέντρωσε το 48,01% των ψήφων και κέρδισε τον ατομικό τίτλο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Κάρολ Σφιντέρσκι που ήρθε από τον πάγκο και βρήκε δύο φορές δίχτυα για να κλειδώσει το τρίποντο, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Ελ Καντουρί, που ήταν εξαιρετικός σε ένα ακόμα παιχνίδι, σκοράροντας μάλιστα και το πρώτο γκολ της ομάδας μας.