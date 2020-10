Digital Brand of the Year και το 2020 ο ΠΑΟΚ - Αρωνιάδης: «Leader του ψηφιακού κόσμου»

Ο ΠΑΟΚ έκανε το back to bacκ στο βραβείο Digital Brand of the Year, κατακτώντας και το 2020 την κορυφή του ψηφιακού κόσμου στην Ελλάδα. «Διατηρήσαμε τον τίτλο κόντρα σε πολλούς και άξιους αντιπάλους», το σχόλιο του Παναγιώτη Αρωνιάδη.

Κάποτε ενδεχομένως να φάνταζε οξύμωρο. Τι θέση θα μπορούσε να έχει το ποδόσφαιρο σε ένα κόσμο ψηφιακό, ποιες τάσεις θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από μία ποδοσφαιρική εταιρεία που βάσει θεωρίας παίζει... μπάλα σε συγκεκριμένα γήπεδα, απευθυνόμενοι σε ορισμένο κοινό; Κι όμως ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος, και συγκεκριμένα ο ΠΑΟΚ, κατάφερε να δρομολογήσει εξελίξεις στον ψηφιακό τομέα και να εδραιώσει σε χρόνο ρεκόρ τη θέση του δίπλα σε εταιρείες που έχουν αποκλειστικό αντικείμενο τη διαφήμιση, το design, το development. Η πρώτη του συμμετοχή στα Digital Media Awards, στον διαγωνισμό που αναδεικνύει κι επιβραβεύει τις καλύτερες ψηφιακές δημιουργίες στην Ελλάδα ανεξαρτήτως αντικειμένου, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ο ΠΑΟΚ κατάκτησε εννιά βραβεία και αναδείχτηκε σε Digital Brand της χρονιάς για την Ελλάδα. Η συνέχεια δόθηκε φέτος: Το 2020 ήταν χρονιά της καθιέρωσης του ΠΑΟΚ στην κορυφή των Digital Media. Με ακόμα επτά βραβεία και επικράτηση στις περισσότερες κατηγορίες στις οποίες συμμετείχε, ο ΠΑΟΚ διατήρησε τον τίτλο του ως Digital Brand of the Year κάνοντας το δύο στα δύο. Ο άνθρωπος πίσω από τη σπουδαία διάκριση του ΠΑΟΚ, δίνοντας νέα διάσταση στα New Media του Δικεφάλου, Παναγιώτης Αρωνιάδης, χαρακτήρισε τον ΠΑΟΚ ως τον leader του ψηφιακού κόσμου στην Ελλάδα, ευχαριστώντας δημόσια τη διοίκηση για την ελευθερία κινήσεων που μεταφράζεται σε δημιουργία με εξασφαλισμένη -εκ του αποτελέσματος- επιτυχία: «Ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος ανάμεσα στα μεγαλύτερα brands και τα κορυφαία Marketing Agencies της χώρας. Κι όμως, έχει πάψει να φαντάζει οξύμωρο, δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ έχει πλέον καθιερωθεί ως ο leader του ψηφιακού κόσμου στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ που ήταν το Digital Brand of the Year για το 2019 και διατήρησε τον τίτλο του για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κόντρα σε πολλούς και πολύ άξιους αντιπάλους. Digital Brand of the Year και για το 2020, λοιπόν! Και είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό. Όπως περήφανοι είμαστε που το PAOK TV (Best Outstanding New Project) άλλαξε τα δεδομένα στον τηλεοπτικό χάρτη και που όλες οι δουλειές οι οποίες μας κράτησαν στην κορυφή αποτελούν δικές μας εμπνεύσεις κι εκτελέσεις από την αρχή ως το τέλος. Για το λόγο αυτό θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τη διοίκηση του ΠΑΟΚ που μας παρέχει όλα τα εφόδια και την ελευθερία να δημιουργούμε ό,τι τρελό μας έρχεται στο μυαλό».