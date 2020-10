Σάρωσε με επτά βραβεία στα Digital Media Awards ο ΠΑΟΚ

Τα New Media της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχουν κάνει αλματώδη βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια και η επιβράβευση για τους ανθρώπου του Δικεφάλου ήρθε μέσα από τα Digital Media Awards, αφού οι «ασπρόμαυροι» κατέκτησαν επτά βραβεία.

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

Τη θέση του ως μια από τις εταιρείες που θέτει τις τάσεις κι οδηγεί τις εξελίξεις στον ψηφιακό τομέα εδραίωσε ο ΠΑΟΚ με την κατάκτηση επτά Digital Media Awards, φτάνοντας συνολικά τα 16 μέσα σε διάστημα ενός χρόνου.

Μέχρι πρόσφατα το ποδόσφαιρο θεωρούνταν ένας χώρος που δεν μπορούσε να συνυπάρξει ούτε καν στην ίδια πρόταση με τις λέξεις αισθητική και δημιουργία. Ούτε λόγος για ψηφιακή ανάπτυξη και παραγωγή περιεχομένου που θα μπορούσε να σταθεί αντάξια δίπλα σ’ αντίστοιχες προσπάθειες εταιρειών από κλάδους όπως η διαφήμιση, το design, το development.

Την αντίληψη και το στερεότυπο αυτό ήρθε ν’ αλλάξει ο ΠΑΟΚ με τη σταθερή επικοινωνιακή και ψηφιακή στρατηγική των τελευταίων χρόνων. Έτσι, πρώτα εδραιώθηκε στον τομέα του design κατακτώντας αρκετά βραβεία ΕΒΓΕ για το Toumba Magazine, το paokfc.gr, τη σειρά αφισών για τους τελικούς Κυπέλλου και το PAOK FC Official App και στη συνέχεια κατέκτησε την κορυφή στο ψηφιακό… γήπεδο.

Το 2019 ο ΠΑΟΚ συμμετείχε για πρώτη φορά στα Digital Media Awards, τον διαγωνισμό που αναδεικνύει κι επιβραβεύει τις καλύτερες ψηφιακές δημιουργίες στην Ελλάδα ανεξαρτήτως αντικειμένου. Κόντρα σε πολυεθνικές, διαφημιστικές και marketing agencies, ο Δικέφαλος κατάκτησε εννιά βραβεία και αναδείχτηκε σε Digital Brand της χρονιάς για την Ελλάδα.

Το 2020 ήταν χρονιά της καθιέρωσης του ΠΑΟΚ στην κορυφή των Digital Media με ακόμα επτά βραβεία και επικράτηση στις περισσότερες κατηγορίες στις οποίες συμμετείχε. Το PAOK TV πήρε Χρυσό Βραβείο, ως το καλύτερο project της χρονιάς στην Ελλάδα, ενώ με Χρυσό Βραβείο τιμήθηκε και ο τρόπος που ο ΠΑΟΚ κάλυψε δημοσιογραφικά την εντυπωσιακή γιορτή κατάκτησης πρωταθλήματος στην Τούμπα.

Τις υποψηφιότητες αξιολόγησε Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από 35 experts των Digital Media με Πρόεδρο την Helen Konstantopoulos, Vice President, International Circulation & Development των The New York Times.

Αναλυτικά τα Digital Media Awards που κατέκτησε ο ΠΑΟΚ είναι τα εξής:

Best Integrated Reporting / Transmedia Storytelling

GOLD PAOK FC: #TheNight to remember

Η συνολική κάλυψη της γιορτής του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος 2018-19 από τα μέσα του Δικεφάλου απέσπασε χρυσό βραβείο στην κατηγορία του.

Best Digital Video Reporting / Storytelling

SILVER PAOK FC: THE INVINCIBLES MOVIE

Η ταινία του PAOK TV, The Invincibles Movie, ήταν το μοναδικό πρότζεκτ που βραβεύτηκε από την επιτροπή στην κατηγορία του.

Best Reader Interaction (Community Management / Messaging Services)

SILVER PAOK FC: We stay #PAOKatHome

Ασημένιο βραβείο για το #PAOKatHome, που σας κράτησε παρέα κατά την περίοδο της καραντίνας. Επίσης το μοναδικό βραβείο στην κατηγορία.

Best Outstanding New Project / Product

GOLD PAOK FC: Disrupting TV rights – PAOK TV

Το PAOK TV άλλαξε τα δεδομένα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και πήρε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία για τα καλύτερα νέα project της χρονιάς.

Best Use of Other Social Media Platforms (Messenger, WhatsApp,Twitter, Viber, κλπ)

SILVER PAOK FC: Viber Community – Your chat buddy

Το Viber Community του Δικεφάλου, ο δικό σας chat buddy, που σας κρατάει συντροφία και σας μεταφέρει τα νέα της αγαπημένης σας ομάδας, με έναν εναλλακτικό τρόπο, ήταν το μοναδικό βραβείο στην κατηγορία για την καλύτερη χρήση των μη παραδοσιακών Social Media.

Best Campaign for Launch/Re-launch

BRONZE PAOK FC: PAOK Cameraman Trilogy

Βραβείο και για τον ΠΑΟΚτσή καμεραμάν. Τα τρία teaser του The Invincibles Movie έγιναν Viral και βραβεύτηκαν από την επιτροπή ως κορυφαία καμπάνια.

Best Engagement Strategy

BRONZE PAOK FC: From fans, for fans

Τέλος η συνολική καμπάνια των New Media του Δικεφάλου πήρε χάλκινο στην κατηγορία του.