Σύζυγος Μαουρίσιο: «Υποφέραμε αλλά δυναμώσαμε, ξεκινάει ένας νέος κύκλος» (pic)

Acabou! O sofrimento nunca é eterno! Após a tempestade vem sempre a abonança! Deus proveu e Deus proverá! Só nos sabemos o quanto sofremos desde junho quando fomos comunicado da nossa saída do antigo clube! Foi dolorido! Mas nos fortaleceu! Como casal, como família e passamos a conhecer os que estavam realmente ao nosso lado, muito não fisicamente, mas sempre mandando msg e sofrendo com a gente! Hoje um novo ciclo começa, uma nova cidade, nova escola das crianças... apenas manteremos a cultura grega! Estamos felizes por ti meu amor! Como te dissemos: Onde vc for nos vamos! Obrigada meu Deus por tudo que nos abençoou! Quero deixar um agradecimento especial ao @irkelly_institutohesed_oficial pela entrega maravilhosa nessa quaresma que nos trouxe bons frutos! Quem como Deus? Ninguém! Vou sentir falta sim de muita coisa! Da nossa querida @pinewoodthessaloniki, a escola que ensinou meu filho a falar inglês e que nos acolheu muito bem! Que acolheu nossa pequena esse ano! Do @bebides2000 que transformou o Miguel no futebol, com os coaches incríveis em especial @left_ps ! Da minha querida @dance_lab_studioskg que me proporcionou muitos momentos alegres e acolheu a Malu tão pequena! A @realfit.gr que me proporcionou treinos incríveis! Meu querido personal @johnspalti que me ajudou muito nesses meses de sofrimento, me escutando e me aconselhando! A minha querida @shirleibento por cuidar de mim tão bem! @violettavaitsi por trazer maluzinha ao mundo e salvar minha vida literalmente. E @harikliap por cuidar das crianças me socorre do sempre! Esses são os locais que mais convivi aqui! Fora os amigos incríveis que fiz por aqui, que acho melhor não citar para não esquecer de ninguém! Obrigada Salonica por me receber tão bem, por trazer ao mundo a Malu e por me apaixonar! Me despeço com lágrimas nos olhos, de felicidade, gratidão e também um pouco de tristeza pois só eu sei o quanto esses últimos meses foram absurdamente difíceis! 😭😭.