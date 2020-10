Οι ομάδες της Premier ξόδεψαν 1,15 δις λίρες σε μεταγραφές, στα 263 εκ. οι προμήθειες των μάνατζερ

Την στιγμή που στην Αγγλία η απόφαση για πληρωμή 15 λιρών για το «pay per view» έχει προκαλέσει αντιδράσεις, οι ομάδες της Premier League ξόδεψαν το αστρονομικό για τα δεδομένα της εποχής, ποσό του 1,15 δις λιρών για μεταγραφές. Νούμερο που προκάλεσε ακόμα και την αντίδραση της Κυβέρνησης.

Στην Αγγλία το θέμα της ημέρας είναι η απόφαση για τις 15 λίρες κόστος για το «pay per view», την στιγμή που δημοσιεύματα ανεβάζουν το ποσό που ξόδεψαν οι 20 ομάδες της Premier League για μεταγραφές στο 1,15 δις λίρες, με τις προμήθειες προς τους μάνατζερ των παικτών να φτάνουν στα 263 εκ. ευρώ, νούμερο το οποίο είναι μεγαλύτερο απ' αυτό που ζητάει η EFL (η οποία διοργανώνει την Championship, την League One και την League Two) ως οικονομική βοήθεια για τις 72 ομάδες της.

Το θέμα μάλιστα με τα χρήματα που ξόδεψαν για μεταγραφές οι ομάδες της Premier League, έφτασε μέχρι και την Κυβέρνηση, μέλη της οποίας δηλώνουν προς δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε κανένα «bail out» του ποδοσφαίρου, όταν μπορούν να δίνουν αυτά τα χρήματα, σε αντίθεση με το πρόγραμμα που έχουν για τα υπόλοιπα αθλήματα.