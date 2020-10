Απόλλων Λεμεσού: «Κατεβαίνει» στο φιλικό με σύστημα και 11άδα που θα ψηφίσει ο κόσμος (vids)

💪 Διαλέξατε το σχηματισμό, πάμε για την μεσοεπιθετική γραμμή της αρχικής ενδεκάδας! 🎯 Επιλέξετε τον επιθετικό και την μεσοεπιθετική τριπλέτα που θα βρίσκονται στο αρχικό σχήμα της ομάδας μας στην φιλική αναμέτρηση με αντίπαλο τον Άρη Λεμεσού την ερχόμενη Παρασκευή (9/10). 📲 Καλούμε όλους τους φίλους της ομάδας μας να κατεβάσουν την εφαρμογή Socios.com (http://onelink.to/54p3vv), να προμηθευτούν τα $APL tokens τους και να πάρουν μέρος στη δημοσκόπηση. #NotJustAnotherPoll #BeMoreThanAFan #ApollonFC --------------- Socios Manager | Part 2: The Line-Up Formation? 4-2-3-1. But your work is not over just yet. Apollon FC is now asking you to decide the attacking players that will start against Aris Limassol. Think well and vote now. Vote now on the Socios app. Exclusively for $APL Token Holders