ΑΕΚ σε Κονέ: «Τίμησες τη φανέλα της ομάδας, σε ευχαριστούμε» (pic)

Φόρεσες και τίμησες τη φανέλα της ομάδας μας με αποκορύφωμα τη συμβολή σου στην κατάκτηση του πρωταθλήματος του 2018! Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου. 💛🖤💛 #aekfc @panko33