«Τρελαμένος» με τον κόσμο του Άρη ο Μπεναλουάν - Το «ελληνικό» του μήνυμα (vid)

Είμαι ενθουσιασμένος για την άφιξη μου σε ένα από τα πιο όμορφα και γεμάτα ιστορία μέρη του κόσμου, την Θεσσαλονίκη. Ανυπομονώ να συναντήσω τους φίλους του Άρη σε μερικές μέρες! 🦅