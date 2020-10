Συγκλονιστικός Πέλκας: «Μισή ζωή στον ΠΑΟΚ ρε φίλε, ευχαριστώ για όλα»

View this post on Instagram

Με αυτό το χαμόγελο στα χείλη ήρθε η ώρα να πούμε αντίο..Είμαι απο τα 13 μου στην ομάδα και είμαι 26..Την μισή μου ζωή ρε φίλε την μισή μου ζωή..Ένας μεγάλος κύκλος κλείνει..Το ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ είναι πολύ λίγο σ αυτά που θέλω να πω και πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τα συναισθήματα μου γι αυτήν την ομάδα!! Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο μας για όλα όσα μου έχει προσφέρει,μου στάθηκε σαν πραγματικός πατέρας και με βοήθησε να γίνω ποδοσφαιριστής και να πετύχω παιδικά όνειρα. Έπειτα,ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συμπαίκτες μου που με βοήθησαν να πετύχω όσα πέτυχα αυτά τα εννιά χρόνια που βρίσκομαι στην πρώτη ομάδα,σε όλους τους προπονητές που από όλους κέρδισα πράγματα,στα παιδιά που βρίσκονται καθημερινά δίπλα μας και εννοώ τους φυσιοθεραπευτές,τους φροντιστές,τους μάγειρες,τους φωτογράφους και σ αυτούς που είναι στα γραφεία ,τον Αρωνιαδη,τον Κυρ Κυρ.. Τέλος θα ήθελα να αφήσω τον κόσμο μας,τον λαό του ΠΑΟΚ..Μου δώσατε πολύ αγάπη ,με κάνατε να νιώσω Θεός,με ανεβάσατε πολύ ψηλά,δέχτηκα κριτική,η αλήθεια είναι πιέστηκα αρκετά κάποιες φορές όμως δεν τα παράτησα ποτέ,δεν σταμάτησα ποτέ να προσπαθώ να σας κάνω περήφανους,να τα δίνω όλα στον αγωνιστικό χώρο κι ας μην ήμουνα καλός κάποιες φορές ,ακόμα και εκείνες τις φορές πιστέψτε με έδινα το 100% και παραπάνω! Οι στιγμές χαράς θα μείνουν πάντα χαραγμένες στην καρδιά και στο μυαλό μου.. Σας ευχαριστώ όλους μέσα απο την καρδιά μου,ΠΑΟΚ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!!!