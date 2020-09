Στηρίζουν τους πληγέντες της Καρδίτσας οι οπαδοί του ΟΦΗ

View this post on Instagram

Αυτός είναι ο ΟΦΗ! Αυτές τις ηθικές αξίες πρεσβεύει η ομάδα μας! Πολλά συγχαρητήρια! Αναλυτικά η ανακοίνωση των οργανωμένων συνδέσμων του ΟΦΗ: Σε μια ούτως ή άλλως δύσκολη συγκυρία για όλους, κάποιες περιοχές της χώρας δοκιμάστηκαν πρόσφατα και από ακραία καιρικά φαινόμενα. Όχι, δεν ηταν κτίσματα σε δάση ή δίπλα σε ρέματα, δεν ήταν αμέλεια…. Η φύση απέδειξε πως μπορεί να τύχει στον ΚΑΘΕΝΑ μας, ακόμα και σε μεγάλες πόλεις…. Συνάνθρωποί μας στην Καρδίτσα και στις γύρω περιοχές στερούνται βασικων αγαθών και παροχών! Το οπαδικό κίνημα του ΟΦΗ, ως ΩΦΕΙΛΕΙ στέκεται δίπλα στους ανθρώπους αυτούς, κινητοποιεί το Παγκρήτιο δίκτυο εθελοντών και καλεί όλους να δείξουν ανάλογη ευαισθησία. Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας, ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ τρόφιμα μακράς διαρκείας, φάρμακα πρώτων βοηθειών, ρουχισμό, νερά κλπ. Μπορείτε αναλογα τον τόπο διαμονής σας να απευθύνεστε στους εθελοντές συνοπαδούς μας. Για τον νομό Ηρακλείου εκπρόσωποι είναι οι σύνδεσμοι μας. Snakes 4 heraklion club Krites 4 Θεώδορος Παπαδόπουλος Archanes club Τηλ.επικοινωνίας εθελοντών δικτύου αλληλεγγύης. Δήμος Αστερουσίων:Γιάννης 6974878872 Δήμος Ηρακλείου:Αντώνης 6932250363-Γιαννης 6955399089-Γιωργος 6942438651 Περιοχή Μαλίων :Δημήτρης 6987322935 Σητεία: Γιάννης 6979599434 Δήμος Ρεθύμνου:Κώστας 6974993848 Δήμος Χανίων:Ηλίας 6982131518 Περιοχή Σταλίδας-Μοχού-Χερσονήσου :Κώστας 6987094748 Οροπέδιο Λασιθίου:Γιάννης 6980480671 Περιοχή Τεμένους:Νίκος 6944760779 Δήμος Μαλεβιζίου:Γιώργος 6977655726 Δήμος Αρχανών:Μιχάλης:6958090680 Δήμος Κουλούκωνα (Μυλοπόταμος) Χαράλαμπος 6970432233 Πόλη Αγίου Νικολάου:Χρήστος 6975571109 Πόλη Ιεράπετρας: Γιάννης 6979599434 Περιοχή Μεσσαράς:Γιωργος 6987796616 Θύρα 4 1986