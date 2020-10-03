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Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Χόφενχαϊμ

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Γκολ, δοκάρι, χαμένες ευκαιρίες αλλά όχι νικητής στην Φρανκφούρτη (vid)

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